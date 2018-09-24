XII Недели немецкого языка и культуры в Бресте

С 1 по 29 октября в Бресте пройдут XII Недели немецкого языка и культуры. Традиционно будет возможность посмотреть самые актуальные фильмы, прослушать лекции, посетить мастер-классы и авторские чтения. Афиша включает также концерты классической музыки немецких композиторов.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59136.php

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Информационные мероприятия и встречи будут проходить на разных площадках города.

С программой можно познакомиться (и скачать) на сайте Брестской областной библиотеки им. М.Горького – одного из основных партнёров этого проекта.