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XII Недели немецкого языка и культуры в Бресте
25.09.2018 19:04 — Разное | Виртуальный Брест
С 1 по 29 октября в Бресте пройдут XII Недели немецкого языка и культуры. Традиционно будет возможность посмотреть самые актуальные фильмы, прослушать лекции, посетить мастер-классы и авторские чтения. Афиша включает также концерты классической музыки немецких композиторов.
Информационные мероприятия и встречи будут проходить на разных площадках города.
С программой можно познакомиться (и скачать) на сайте Брестской областной библиотеки им. М.Горького – одного из основных партнёров этого проекта.
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