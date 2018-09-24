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Дипломатическая география. Послы из 12 стран вручили Президенту верительные грамоты

25.09.2018 20:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 25 сентября дипломаты из 12 государств попросили Александра Лукашенко верить, всему что они будут говорить от имени своих президентов. В этом и есть суть продуманной до мелочей церемонии вручения верительных грамот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломатическая география. Послы из 12 стран вручили Президенту верительные грамоты

Это обязательная во всем мире процедура для дипломатов. Беларусь нацелена на диалог без давления и двойных стандартов – заявил Президент, общаясь с новыми послами. Со многими государствами у Беларуси вполне продвинутые отношения, более того – стратегические. Например, Россия. Ее интересы в Минске теперь будет представлять Михаил Бабич.

Дипломатическая география. Послы из 12 стран вручили Президенту верительные грамоты

Беларусь нацелена на диалог без давления и двойных стандартов. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов иностранных государств. Это обязательная процедура, после которой главы дипмисий могут официально приступить к выполнению своих служебных обязанностей в Беларуси. Сегодня во Дворец Независимости  прибыли дипломаты 12 государств.  Это послы  России, Венгрии, Боснии и Герцеговины, Португалии, Индии, Саудовской Аравии, Ирака, Иордании, Судана, Аргентины, Мексики, Панамы. 

Дипломатическая география. Послы из 12 стран вручили Президенту верительные грамоты

Вручение верительных грамот главе государства – обязательный ритуал, после которого дипломаты приступают к своим прямым обязанностям. Эта традиция зародилась еще во времена Византийской империи. Сейчас церемонии стали, конечно, проще. Хотя и не лишены определенного пафоса. К примеру, часто послы приходят в национальных одеждах. А за пять минут до начала церемонии дипломаты выстраиваются в алфавитном порядке. Еще мгновение – и входит глава государства.

Дипломатическая география. Послы из 12 стран вручили Президенту верительные грамоты

Ольга Коршун, СТВ:
Сегодня во дворце независимости 12 новых послов. И, судя по дипломатической географии, Беларусь нацелена налаживать большой  политический и бизнес-диалог с разными партнёрами: от Саудовской Аравии до Мексики. Да, возможно, мы далеко друг от друга. Наши культуры разнятся. Но именно посол в силах сделать наши страны ближе и понятнее друг другу. 

О том, что Беларусь нацелена говорить на одном языке с многими странами, говорил и Президент. Александр Лукашенко уверен, найти партнеров можно любой в части света, проводя открытую политику.

«Мы не делаем выбора между Востоком и Западом». Президент Беларуси принял верительные грамоты послов 12 государств

Дипломатическая география. Послы из 12 стран вручили Президенту верительные грамоты

Такими партнерами уже давно стали Беларусь и Россия. Развиваем Союзное государство, активно ведем диалог. Только в 2018 году президенты встречались 7 раз. Михаил Бабич, нынешний посол России в Беларуси, «попутешествовал» по должностям. Военный по образованию возглавлял правительство Чечни, заседал в Госдуме, руководил комиссиями и округами. А сейчас – посол в нашей стране и спецпредставитель президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Беларусью.

«Чтобы Союзное государство было наполнено реальным содержанием» – Михаил Бабич

Дипломатическая география. Послы из 12 стран вручили Президенту верительные грамоты

Да, интеграция с Россией – на должном уровне. Партнеры ставят буквально с каждым годом берут новую высоту. Сейчас планку совместного товарооборота установили в 50 миллиардов долларов.

Дипломатическая география. Послы из 12 стран вручили Президенту верительные грамоты

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пожалуй, излишне сейчас говорить о том, какое значение для Беларуси имеет наша братская Россия.

Это наш стратегический союзник.

Основываясь на исторической общности, мы совместно созидаем достойное будущее для наших братских народов, бережем близкие и понятные нам ценности, развиваем интеграционные процессы в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза и иных объединений.

Дипломатическая география. Послы из 12 стран вручили Президенту верительные грамоты

У нас немало очевидных достижений и в сфере равенства прав граждан, и в экономической интеграции, и в продвижении общих интересов на международной арене.

Я очень рассчитываю на то, что новый российский посол сделает все от него зависящее, чтобы приумножить уже достигнутое на этом пути, придать новый импульс взаимодействию во всех сферах. Тем более с президентом России Владимиром Путиным совсем недавно мы провели обстоятельные переговоры и достигли договоренностей по всем вопросам, стоящим на повестке дня.

Дипломатическая география. Послы из 12 стран вручили Президенту верительные грамоты

На повестке дня – поиск новых партнеров. К примеру, в Европе. Во Дворце Независимости этот регион представляют руководители дипмисиий Боснии и Герцеговины, Португалии и Венгрии. К слову, с официальным Будапештом сотрудничество активизировали. В 2017 наторговали на 185 миллионов долларов. В планах – открыть сборочное производство наших тракторов в Венгрии. А в поставках продовольствия посол готов помочь лично. За качество ручается.

Дипломатическая география. Послы из 12 стран вручили Президенту верительные грамоты

Жолт Чутора, Чрезвычайный и Полномочный посол Венгрии в Беларуси:
Я поклонник белорусских продуктов, сало, шпик. Хотел бы, чтобы в Венгрии открылся завод по производству белорусских тракторов, у меня большие планы

Александр Лукашенко – послу Саудовской Аравии: «Будущий год должен стать годом наших отношений»

Дипломатическая география. Послы из 12 стран вручили Президенту верительные грамоты

В истории двусторонних отношений останется и визит Александра Лукашенко в Индию в 2017 году. Как результат – партнеры переходят к инвестиционным проектам. Вот и новый посол этой страны сходу перечисляет с десяток сфер, где есть общий интерес – от медицины до IT и промышленности.

Дипломатическая география. Послы из 12 стран вручили Президенту верительные грамоты

Сангита Бахадур, Чрезвычайный и Полномочный посол Индии в Беларуси:
Экономические связи развиваются так быстро, как возможно. Совсем недавно мы заключили инвестиционное соглашение. Инвестиции – то, что развивает экономику. Мы надеемся, что вскоре наши планы по совместному товарообороту в миллиард долларов осуществятся.

Дипломатическая география. Послы из 12 стран вручили Президенту верительные грамоты

Тем временем, новые послы не упускают случай, чтобы навести те самые мосты дружбы. Во время традиционного общения Президента с высокими гостями глава дипмиссии Иордании приглашает Александра Лукашенко посетить его страну с официальным визитом. А для дипломата из Ирака служба в Беларуси – это возможность завершить задуманное.

Дипломатическая география. Послы из 12 стран вручили Президенту верительные грамоты

В зале, где вручали верительные грамоты, пестрит от разнообразия флагов. Это значит, Беларусь настроена на поиск новых партнеров, которых на карте сотрудничества с каждым годом становится больше. А Дворец Независимости принимает послов новых государств все чаще.

 
Теги: Минск
 
 
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