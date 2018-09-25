Трамп призвал все страны мира бороться с социализмом

Из этих соображений он призвал присоединяться к новым санкциям против руководства Венесуэлы.





Его выступление транслировалось на канале The Washington Post в YouTube.





«Мы с вами наблюдаем человеческую трагедию, как пример, в Венесуэле. Более двух миллионов человек бежало от страданий, виной которым - социалистический режим [президента Николаса] Мадуро и его кубинские спонсоры.





Не так давно Венесуэла была одной из богатейших стран мира. Теперь социализм обанкротил богатую нефтью страну и привел ее народ к нищете», — заявил Трамп.