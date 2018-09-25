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Трамп призвал все страны мира бороться с социализмом
Президент США Дональд Трамп заявил на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что всем странам мира стоит сопротивляться социализму.
Из этих соображений он призвал присоединяться к новым санкциям против руководства Венесуэлы.
Его выступление транслировалось на канале The Washington Post в YouTube.
«Мы с вами наблюдаем человеческую трагедию, как пример, в Венесуэле. Более двух миллионов человек бежало от страданий, виной которым - социалистический режим [президента Николаса] Мадуро и его кубинские спонсоры.
Не так давно Венесуэла была одной из богатейших стран мира. Теперь социализм обанкротил богатую нефтью страну и привел ее народ к нищете», — заявил Трамп.
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Президент США Дональд Трамп заявил на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что всем странам мира стоит сопротивляться социализму.
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