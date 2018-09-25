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Таджикистан намерен экстрадировать бородатого футболиста из Беларуси
Правоохранители Таджикистана ожидают экстрадиции Парвиза Турсунова, бывшего игрока футбольной команды «Хайр» (Вахдат), который находился в розыске по обвинению в экстремизме и был задержан в Беларуси. МВД Таджикистана заявило, что готовится к отправке в Минск необходимый пакет документов для экстрадиции, сообщает Радио Озоди.
В 2011 году Турсунова дисквалифицировали из-за бороды. Все эти годы вместе со своей семьей он жил в ОАЭ и Турции, и намеревался попросить убежище в Европе, но его задержали в Беларуси, куда футболист прибыл, чтобы перебраться в Польшу.
МВД Таджикистана в феврале 2018 года возбудило в отношении Парвиза Турсунова уголовное дело по статье 307 ч. 1 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) УК. Что именно вменяется ему в вину, неизвестно.
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Правоохранители Таджикистана ожидают экстрадиции Парвиза Турсунова, бывшего игрока футбольной команды «Хайр» (Вахдат), который находился в розыске по обвинению в...
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