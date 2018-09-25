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С 24 сентября по 12 октября в республике проходит акция «Молодежь за безопасность»

26.09.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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С 24 сентября по 12 октября в республике проходит акция «Молодежь за безопасность»С 24 сентября по 12 октября в республике проходит акция «Молодежь за безопасность», приуроченная ко Дню образования Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных» (БМООСП).

Мероприятие включает в себя 3 этапа.

С 24 сентября по 2 октября активисты БМООСП окажут шефскую благотворительную помощь многодетным семьям, одиноко проживающим пенсионерам, ветеранам и инвалидам в различных бытовых вопросах (установка АПИ, заготовка дров, уборка территории и т. д.).

В период с 3 по 10 октября вместе с работниками МЧС ребята посетят общеобразовательные учреждения. Дети узнают об БМООСП и ее деятельности, проводимых мероприятиях и общественной жизни.

Завершающий этап акции пройдет 11—12 октября в местах массового пребывания людей, где все желающие смогут принять участие в конкурсах и викторинах.

Д. КОТОВИЧ,

инспектор ИНиП Шарковщинского РОЧС.

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