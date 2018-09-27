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Молекулярная диагностика значительно удешевляет лечение онкологии – министр здравоохранения

27.09.2018 22:23 — Разное | Интерфакс  
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Применение молекулярной диагностики способно значительно удешевить лечение онкологии, заявил министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.

"Молекулярная диагностика значительно удешевляет лечение онкологии. Мы уже не стреляем по воробьям, а можем предметно назначать препарат, понимая, как он должен работать", -  сообщил он журналистам в четверг.

В.Малашко пояснил, что " прежде, чем назначить дорогие высокотехнологческие лекарственные препараты", благодаря молекулярной диагностике есть возможность узнать, как они будут воздействовать на организм пациента.

Стоимость таргетных препаратов может составлять 300-500 евро, и, по словам министра, при их назначении имеет смысл определить, будут ли они эффективны при воздействии на конкретного пациента.

"Молекулярная диагностика – это шаг в персонифицированную медицину", - заявил В.Малашко.

Между тем, он отметил, что молекулярная диагностика проводится не всем пациентам, а лишь с определенными диагнозами и на определенной стадии болезни. В Беларуси онкологических пациентов, которым необходима молекулярная диагностика, отправляют в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова.

 
 
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Применение молекулярной диагностики способно значительно удешевить лечение онкологии, заявил министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко. "Молекулярная...
 
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