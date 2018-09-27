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Туристов надо оповещать о лихорадке Денге в Таиланде - Ростуризм
Ростуризм просит туроператоров информировать туристов о повышении заболеваемости лихорадкой Денге в Таиланде, сообщается в четверг на сайте ведомства.
Ведомство также просит туристов учитывать сведения об эпидемиологической ситуации в данном регионе при планировании поездок.
Денге - инфекция, передающаяся через укусы инфицированных комаров. С начала года в Таиланде заболело лихорадкой около 57 тыс. человек, из которых более 70 умерло, сообщает Ростуризм.
Ростуризм со ссылкой на Минздрав Таиланда рекомендует использовать антимоскитные репелленты и носить одежду, закрывающую руки и ноги. При появлении первых симптомов (резкое повышение температуры тела, озноб, сильные головные и мышечные боли, расстройство функций желудка и кишечника, появление сыпи на коже) рекомендуется незамедлительно обращаться в местные лечебные учреждения, не пытаясь заниматься самолечением.
"В большинстве районов Таиланда санитарно-эпидемиологическая обстановка остается спокойной. Ожидается, что с наступлением прохладного сухого сезона (с ноября по март) ситуация с лихорадкой Денге полностью нормализуется", - отмечает пресс-служба Ростуризма.
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Ростуризм просит туроператоров информировать туристов о повышении заболеваемости лихорадкой Денге в Таиланде, сообщается в четверг на сайте ведомства. Ведомство...
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