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Угадайте с первого раза, чем Швейцария интересна Беларуси: открылось почетное консульство Беларуси в Лозанне

29.09.2018 17:54 — Разное | Партизан  
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Удивительно, что почетными гостями мероприятия были не банкиры, а лидер официальных профсоюзов.


Почетный консул Андрей Нажескин


В Лозанне состоялось открытие почетного консульства Беларуси. Об этом сообщает посольство нашей страны в Швейцарии. Оно будет обслуживать кантоны Во, Вале, Женева, Невшатель, Фрибур и Юра.

Консульство возглавил швейцарский бизнесмен Андрей Нажескин. Г-н Нажескин возглавляет отделение компании Machinoimport AG в Лихтенштейне, летом этого года в составе делегации швейцарских бизнесменов он посещал Беларусь. Более известен бизнесмен как генеральный директор швейцарского хоккейного клуба «Ред Айс», которую называют первой русской командой в Швейцарии, так как у клуба русский капитал. 

На открытии почетного консульства присутствовала делегация из Минскаво главе с сенатором, председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой и директором Парка высоких технологий Всеволодом Янчевским. Они находились в Швейцарии для обмена опытом в сфере использования криптовалют и технологии блокчейна, хотя непонятно, какое ко всему этому может иметь отношение г-н Орда.

Напомним, что почетное консульство нашей страны действует также в Цюрихе.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Удивительно, что почетными гостями мероприятия были не банкиры, а лидер официальных профсоюзов.
 
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