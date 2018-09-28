Угадайте с первого раза, чем Швейцария интересна Беларуси: открылось почетное консульство Беларуси в Лозанне





Почетный консул Андрей Нажескин









В Лозанне состоялось открытие почетного консульства Беларуси. Об этом сообщает посольство нашей страны в Швейцарии. Оно будет обслуживать кантоны Во, Вале, Женева, Невшатель, Фрибур и Юра.





Консульство возглавил швейцарский бизнесмен Андрей Нажескин. Г-н Нажескин возглавляет отделение компании Machinoimport AG в Лихтенштейне, летом этого года в составе делегации швейцарских бизнесменов он посещал Беларусь. Более известен бизнесмен как генеральный директор швейцарского хоккейного клуба «Ред Айс», которую называют первой русской командой в Швейцарии, так как у клуба русский капитал.





На открытии почетного консульства присутствовала делегация из Минскаво главе с сенатором, председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой и директором Парка высоких технологий Всеволодом Янчевским. Они находились в Швейцарии для обмена опытом в сфере использования крипто валют и технологии блокчейна, хотя непонятно, какое ко всему этому может иметь отношение г-н Орда.





Напомним, что почетное консульство нашей страны действует также в Цюрихе.