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Сербия привела армию в состояние боеготовности
В Сербии армия и полицейский спецназ страны переведены в состояние полной боевой готовности.
Это связано с ситуацией на севере Косово.
В пятницу, 28 сентября, несколько десятков косовских спецназовцев вошли на территорию, прилегающую к озеру, которое обеспечивает водой гидроэлектростанцию (ГЭС) «Газиводе». Объект находится на территории Косово, но одновременно входит в сербскую энергосистему.
Пока никаких столкновений между сторонами не произошло,
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В Сербии армия и полицейский спецназ страны переведены в состояние полной боевой готовности.
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