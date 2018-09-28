Сербия привела армию в состояние боеготовности

Это связано с ситуацией на севере Косово.





В пятницу, 28 сентября, несколько десятков косовских спецназовцев вошли на территорию, прилегающую к озеру, которое обеспечивает водой гидроэлектростанцию (ГЭС) «Газиводе». Объект находится на территории Косово, но одновременно входит в сербскую энергосистему.





пишет НН. Пока никаких столкновений между сторонами не произошло,НН.



