В рамках V Международного форума регионов Беларуси и России, который пройдет в Могилеве 10-12 октября нынешнего года, 29 сентября в Кричеве подписано Соглашение о намерениях сотрудничества между Кричевским районным исполнительным комитетом Могилевской области (Республика Беларусь) и муниципальным образованием «Зеневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Российская Федерация). Подробности — в районной газете «Кричевская жизнь». Первым поставь фото где общий снимок









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