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И сам не гам: правительство создало рабочую группу по рассмотрению отказов в продаже арендуемой недвижимости
Правительство Беларуси создало рабочую группу по рассмотрению случаев отказа в продаже субъектам хозяйствования арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в госсобственности.
Такое решение закреплено распоряжением премьер-министра Беларуси, опубликованным на сайте правительства.
Руководителем рабочей группы назначен первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин.
Рабочая группа также будет анализировать дальнейшее использование недвижимого имущества в соответствии с подготовленными арендодателями обоснованиями необходимости сохранения у них недвижимого имущества и вносить в госорганы предложения по вопросам продажи недвижимого имущества, пояснила пресс-служба правительства.
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И сам не гам: правительство создало рабочую группу по рассмотрению отказов в продаже арендуемой недвижимости
Правительство Беларуси создало рабочую группу по рассмотрению случаев отказа в продаже субъектам хозяйствования арендуемого ими недвижимого имущества,...
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