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Беларусь хочет вернуться к переговорам с МВФ о новом кредите в 2020 году
Логотип МВФ. Вашингтон, 9 октября 2016 года. REUTERS/Yuri Gripas
Беларусь просила у МВФ кредит на $3 миллиарда, однако летом прошлого года правительство сообщило, что переговоры приостановлены.
Белорусские власти не согласились с требованием МВФ о повышении тарифов на коммунальные услуги для населения, выполнив все остальные рекомендации фонда.
“Перспектива (новой программы с МВФ) есть. К этому вопросу надо вернуться в 2020 году”, - сказал Ермолович.
По его мнению, выполнение пятилетней программы развития страны, которая завершается в 2020-м, и проведение структурных преобразований в экономике позволят рассчитывать на успех в переговорах.
В 2009-2010 годах МВФ выдал Беларуси кредиты на $3,5 миллиарда.
В следующем году белорусские обязательства по валютным выплатам составят $3,7 миллиарда, из них $2,5 миллиарда - расходы на погашение, $1,2 миллиарда - расходы на обслуживание долга.
Минск ранее говорил, что рассчитывает рефинансировать до $1,8 миллиарда, выплатив остальное за счет средств бюджета.
По словам Ермоловича, Беларусь способна справиться с выплатами по внешнему долгу в следующем году и без привлечения кредита МВФ.
“Сейчас нет необходимости усиливать этот вопрос, - сказал Ермолович. - Я проблемы с долгом в 2019 году пока не вижу”.
При этом Минск также не планирует в будущем году выходить на рынок евробондов.
“Нет необходимости в новых еврооблигациях”, - сказал министр финансов.
Вместо этого Беларусь ведет переговоры с Россией о кредите на $1 миллиард и также ожидает двух траншей на общую сумму $400 миллионов от контролируемого Москвой Евразийского фонда стабилизации и развития.
Минск ожидал, что начнет получать деньги от антикризисного фонда ЕврАзЭС еще в конце прошлого года, но глава Минфина ранее говорил Рейтер, что, по мнению руководства фонда, Беларусь не выполнила условия кредитования.
В начале следующей недели в Минске будут работать эксперты фонда с мониторинговой миссией, и Ермолович сказал, что рассчитывает на поступление транша в $200 миллионов в ближайшее время.
В начале сентября Беларусь получила кредитный рейтинг Китая, который позволяет ей размещать свои облигации на китайском рынке.
Минск ранее говорил, что объем размещения может составить $300-400 миллионов.
“У нас высокая готовность по привлечению дополнительных ресурсов”, - сказал Ермолович.
В конце 2019 года в Беларуси ожидаются президентские выборы, как ранее
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