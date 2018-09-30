Беларусь хочет вернуться к переговорам с МВФ о новом кредите в 2020 году



Логотип МВФ. Вашингтон, 9 октября 2016 года. REUTERS/Yuri Gripas

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“Сейчас нет необходимости усиливать этот вопрос, - сказал Ермолович. - Я проблемы с долгом в 2019 году пока не вижу”.

“Нет необходимости в новых еврооблигациях”, - сказал министр финансов.

“У нас высокая готовность по привлечению дополнительных ресурсов”, - сказал Ермолович.