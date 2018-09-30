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Беларусь хочет вернуться к переговорам с МВФ о новом кредите в 2020 году

30.09.2018 22:49 — Разное | UDF  
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Логотип МВФ. Вашингтон, 9 октября 2016 года. REUTERS/Yuri Gripas
Беларусь рассчитывает возобновить прерванные больше года назад переговоры с Международным валютным фондом о новом кредите в 2020 году, сказал Рейтер министр финансов Максим Ермолович.

Беларусь просила у МВФ кредит на $3 миллиарда, однако летом прошлого года правительство сообщило, что переговоры приостановлены.

Белорусские власти не согласились с требованием МВФ о повышении тарифов на коммунальные услуги для населения, выполнив все остальные рекомендации фонда.

“Перспектива (новой программы с МВФ) есть. К этому вопросу надо вернуться в 2020 году”, - сказал Ермолович.

По его мнению, выполнение пятилетней программы развития страны, которая завершается в 2020-м, и проведение структурных преобразований в экономике позволят рассчитывать на успех в переговорах.

В 2009-2010 годах МВФ выдал Беларуси кредиты на $3,5 миллиарда.

В следующем году белорусские обязательства по валютным выплатам составят $3,7 миллиарда, из них $2,5 миллиарда - расходы на погашение, $1,2 миллиарда - расходы на обслуживание долга.

Минск ранее говорил, что рассчитывает рефинансировать до $1,8 миллиарда, выплатив остальное за счет средств бюджета.

По словам Ермоловича, Беларусь способна справиться с выплатами по внешнему долгу в следующем году и без привлечения кредита МВФ.

“Сейчас нет необходимости усиливать этот вопрос, - сказал Ермолович. - Я проблемы с долгом в 2019 году пока не вижу”.


При этом Минск также не планирует в будущем году выходить на рынок евробондов.

“Нет необходимости в новых еврооблигациях”, - сказал министр финансов.


Вместо этого Беларусь ведет переговоры с Россией о кредите на $1 миллиард и также ожидает двух траншей на общую сумму $400 миллионов от контролируемого Москвой Евразийского фонда стабилизации и развития.

Минск ожидал, что начнет получать деньги от антикризисного фонда ЕврАзЭС еще в конце прошлого года, но глава Минфина ранее говорил Рейтер, что, по мнению руководства фонда, Беларусь не выполнила условия кредитования.

В начале следующей недели в Минске будут работать эксперты фонда с мониторинговой миссией, и Ермолович сказал, что рассчитывает на поступление транша в $200 миллионов в ближайшее время.

В начале сентября Беларусь получила кредитный рейтинг Китая, который позволяет ей размещать свои облигации на китайском рынке.

Минск ранее говорил, что объем размещения может составить $300-400 миллионов.

“У нас высокая готовность по привлечению дополнительных ресурсов”, - сказал Ермолович.


В конце 2019 года в Беларуси ожидаются президентские выборы, как ранее заявила глава ЦИК Лидия Ермошина. По мнению властей, резкий рост цен на услуги ЖКХ (одно из требований МВФ - реформа сферы ЖКХ и отмена перекрестного субсидирования) вызовет недовольство населения.

 
Теги: Минск
 
 
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