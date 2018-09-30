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Иван Дорн, СБПЧ, Гречка: как организовать самый большой музыкальный фестиваль в городе

01.10.2018 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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6 октября Агентство регионального развития “Дзедзіч” продолжит цикл лекций и встреч в рамках проекта “#999”. В первую субботу октября в Брест приедет Егор Рытвинский – организатор фестиваля Stereo Weekend.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59326.php

Иван Дорн, СБПЧ, Гречка: как организовать самый большой музыкальный фестиваль в городе

Егор расскажет о том, как подружиться с крупным бизнесом, как превратить ботанический сад в музыкальную площадку, ну и конечно же поделится способами привлечения на фестиваль 17 000 человек.

Stereo Weekend – это самый большой музыкальный фестиваль в Минске. За два дня на площадке фестиваля выступает порядка 30 музыкантов. Среди которых известные исполнители, давно знакомые публике, и молодые команды, чье творчество является яркой вспышкой и глотком свежего воздуха в мире музыки. Цель фестиваля организаторы описывают как «показ, того, что в Минске можно собрать на одной площадке крутых музыкантов европейского формата самых разных направлений».

Встреча с Егором Рытвинский состоится 6 октября в 14.00. Вход по регистрации.

После лекций будет организована публичная дискуссия по современным формам проведения уличных праздников. Поиск новых подходов к организации культурных мероприятий, обсуждение предложений по формату и программе уличных мероприятий, по темам, достойных освещения во время празднования 1000-летия Бреста.

Это будет уже 5-ая встреча в рамках проекта “#999”. Напомним, что его цель – создать публичную дискуссию по современным формам проведения уличных праздников, принести новые идеи в организацию публичных уличных фестивалей в Бресте.

*Встречи будут интересны для организаторов всевозможных мероприятий, или тех людей, которые заинтересованы в формировании культурной среды Бреста.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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6 октября Агентство регионального развития “Дзедзіч” продолжит цикл лекций и встреч в рамках проекта “#999”. В первую субботу октября в Брест приедет Егор...
 
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