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Порог беспошлинного ввоза товаров в Беларусь в международных почтовых отправлениях могут увеличить – до 200$ и 31 кг
Лимит в 22 евро, существующий для беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях в Беларусь, может быть увеличен, сообщил министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган.
"Есть предложение увеличить порог беспошлинного ввоза до 200$ и 31 кг. Сейчас прорабатывается проект указа, который будет внесен главе государства", - заявил он в эфире телеканала "Беларусь-1" во вторник вечером.
С апреля 2016 года указом президента Беларуси Александра Лукашенко в Беларуси введен лимит на максимальную сумму для беспошлинного ввоза товаров посредством почтовых отправлений - 22 евро в месяц.
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Порог беспошлинного ввоза товаров в Беларусь в международных почтовых отправлениях могут увеличить – до 200$ и 31 кг
Лимит в 22 евро, существующий для беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях в Беларусь, может быть увеличен, сообщил министр связи и...
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