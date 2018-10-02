Московский «Локомотив» потерпел второе поражение на групповом турнире Лиги Чемпионов

Новости мира. На сей раз «железнодорожники» в родных стенах уступили немецкому «Шальке 04» 0:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Единственный мяч на 89-й минуте забил Маккени. Немецкий клуб набирает четыре очка и выходит на второе место в группе D. «Локомотив» не имеет балов и занимает последнюю строчку в квартете. В параллельном матче ПСЖ разгромил белградскую «Црвена Звезду» 6:1.