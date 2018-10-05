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Торжественные мероприятия ко Дню учителя прошли в Гродно (+видео)

05.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В первое воскресенье октября в Беларуси отмечают День учителя. В этот день педагоги в центре внимания, поздравления получают все – и те, кто на непростую педагогическую стезю ступил совсем недавно, и заслуженные профессионалы учительского дела. В Гродно сегодня работает более 10 000 учителей. Лучшие в своем деле накануне получили поздравления не только от своих учеников, но и от первых лиц города.
 
Торжественные мероприятия ко Дню учителя прошли в Гродно (+видео)
 
ЛИЛИЯ КИРЬЯК, ДЕПУТАТ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
 
–  Сколько выдающихся, известных людей, достойных граждан своей страны, самодостаточных, профессионалов каждый в своей отрасли, подготовили педагоги нашего города. Людей, которые прославляют сегодня и город, и Гродненскую область в рамках нашей республики и за ее пределами. Конечно, используя позитивный, передовой опыт других стран наши педагоги умеют беречь и приумножать,  и совершенствовать тот опыт, который накоплен многими поколениями педагогов-мастеров, педагогов-новаторов.
 
Ученики именно гродненских школ неизменно уже на протяжении многих лет занимают лидирующие позиции на олимпиадах республиканского и международного уровней, по результатам  вступительных испытаний именно гродненские выпускники всегда в числе сильнейших. И это заслуга не только стараний самих учащихся, но и их педагогов, которые умеют заметить талант и способности,  и развить их в нужном, конструктивном русле.
 
Торжественные мероприятия ко Дню учителя прошли в Гродно (+видео)
 
ЗОЯ КУЛЕША, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГРОДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА:
– Мы понимаем, насколько важен труд педагога. Жизнь всегда предъявляла высокие требования к этой профессии, но воспитать, сформировать юного гражданина – это действительно большая задача, и за этим будущее нашей страны. Четко понимать явления, которые происходят в обществе, научить юных гродненцев самостоятельно мыслить, принимать решения, нести за них ответственность.
 
Быть учителем – значит, не только преподавать свой предмет. На учительские плечи ложиться также и ответственная миссия формирования личности, его мировоззрения, его взглядов. Найти подход к молодым людям бывает непросто – особенно в подростковом возрасте, однако многие гродненские учителя не пасуют перед трудностями, а прикладывают максимум стараний и в итоге становятся для своих учеников не только наставником, но и другом.
 
ИГОРЬ МАСЛОВ, ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ № 1 ГОРОДА ГРОДНО:
–  Я работаю в школе уже 18 лет, и 18 лет не жалею о том, что я сделал такой выбор, что я связал свою жизнь с педагогической профессией. Потому что каждый год приходят разные дети, каждый год это новые открытия для тебя, как для учителя и убежден, что если любишь свою профессию и детей – то у тебя большие перспективы, как у педагога и у тебя все получится.
 
Гродно Плюс
 
Теги: Гродно
 
 
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В первое воскресенье октября в Беларуси отмечают День учителя. В этот день педагоги в центре внимания, поздравления получают все – и те, кто на непростую...
 
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