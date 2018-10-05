Дальний беспилотник ВВС США Global Hawk провел 11-часовую разведку у западных рубежей России

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk, способный вести разведку на сотни километров в глубину территории противника, в субботу совершил 11-часовой полет вблизи границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная приблизительно с 9:30 мск, в течение шести с половиной часов вел разведку вблизи границы Калининградской области, находясь в небе над Литвой на высоте 15 тыс. метров. После чего, разведчик около трех с половиной часов курсировал в небе над Латвией и Эстонией у западных границ Ленинградской и Псковской областей. В воздушном пространстве Эстонии он совершил несколько пролетов по линии от района эстонского города Тарту до Финского залива. Затем, вернувшись в воздушное пространство Литвы, он вновь совершил полеты вблизи границ Калининградской области, а также Белоруссии перед тем, как взять курс на базу в Италии.

В субботу утром после вылета с авиабазы Сигонелла в Италии маршрут полета американского беспилотника к российским рубежам на Балтике пролегал над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и Польшей.

Согласно открытым источникам, RQ-4B Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 300 км на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4B Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м.

В последний раз многочасовой полет американского разведывательного беспилотника вблизи западных рубежей России в регионе Балтики был зафиксирован 27 сентября.

Стратегические беспилотники Global Hawk в последнее время регулярно используются ВВС США для проведения разведки вблизи границ России на Балтике и Черном море.