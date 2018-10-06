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Президент: Нам удалось уберечь своих ребят, страну от этих войн, на минимуме держать негативные проблемы в армии – это большое достижение
Новости Беларуси. Обещал некогда Президент: ни один белорусский солдат не будет воевать за чужие интересы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главнокомандующий сказал – главнокомандующий сделал.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас пока нет такой необходимости погибать где-то. Но к этому мы должны быть всегда готовы.
Я, извините, что рассуждаю может быть не популярно – как Президент знаю, сколько это вызовет шума, что я чуть ли не одобряю гибель – я высказался определенно. Не дай Бог, когда гибнет человек. Не дай Бог, это ж ты его растил, и он погиб. Но, увы, бывает всякое.
И то, что нам удалось уберечь своих ребят, военнослужащих, свою страну от этих войн, на минимуме держать негативные проблемы в армии – это большое наше достижение.
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Президент: Нам удалось уберечь своих ребят, страну от этих войн, на минимуме держать негативные проблемы в армии – это большое достижение
Новости Беларуси. Обещал некогда Президент: ни один белорусский солдат не будет воевать за чужие интересы, сообщили в программе «Неделя» на...
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