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Президент: Нам удалось уберечь своих ребят, страну от этих войн, на минимуме держать негативные проблемы в армии – это большое достижение

07.10.2018 21:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Обещал некогда Президент: ни один белорусский солдат не будет воевать за чужие интересы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главнокомандующий сказал – главнокомандующий сделал. 

Президент: Нам удалось уберечь своих ребят, страну от этих войн, на минимуме держать негативные проблемы в армии – это большое достижение

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Армия есть армия, это дело серьезное, не шуточное. Поэтому все должны понимать, что Родину должны защищать от мала до велика, и не только в армии. Но армия – дело серьезное, и там всё может быть. Это в советские времена понимали.

У нас пока нет такой необходимости погибать где-то. Но к этому мы должны быть всегда готовы.

Президент: Нам удалось уберечь своих ребят, страну от этих войн, на минимуме держать негативные проблемы в армии – это большое достижение

Я, извините, что рассуждаю может быть не популярно – как Президент знаю, сколько это вызовет шума, что я чуть ли не одобряю гибель – я высказался определенно. Не дай Бог, когда гибнет человек. Не дай Бог, это ж ты его растил, и он погиб. Но, увы, бывает всякое.

И то, что нам удалось уберечь своих ребят, военнослужащих, свою страну от этих войн, на минимуме держать негативные проблемы в армии – это большое наше достижение.

Александр Лукашенко: «Вина наших идеологов, армии, что мы престиж ее не поднимаем именно с первых шагов»

 
 
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Новости Беларуси. Обещал некогда Президент: ни один белорусский солдат не будет воевать за чужие интересы, сообщили в программе «Неделя» на...
 
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