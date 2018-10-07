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Когда "Белавиа" введет беспошлинную торговлю и откроют ли новые магазины Duty Free на въезде в страну

08.10.2018 22:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Изменения, которые внесли в этом году в Таможенный кодекс ЕАЭС, коснулись также беспошлинной торговли. Благодаря нововведениям в Беларуси открылипервый магазин Duty Free на въезде в страну, а также решили организовать беспошлинную торголю в самолетах «Белавиа», выполняющих международные рейсы. FINANCE.TUT.BY поинтересовался, планируется ли открытие новых магазинов, а также выяснил, когда внедрят услугу на бортах самолетов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59531.php

Когда "Белавиа" введет беспошлинную торговлю и откроют ли новые магазины Duty Free на въезде в страну

Появятся ли новые магазины Duty Free на въезде в Беларусь?

Первый магазин Duty Free на въезде в Беларусь, в автодорожном пункте пропуска «Берестовица», открылся в июне этого года. Магазин открыли в качестве эксперимента, в нем могут беспошлинно приобретать товары те, кто въезжает на территорию ЕАЭС.

В компании «БЕЛАМАРКЕТ дьюти фри», которой принадлежит первый магазин Duty Free на въезде в страну, рассказали, что он «пользуется популярностью среди белорусов и иностранцев, претензий со стороны покупателей не было». «Налоговые отчисления в бюджет увеличились, открыты более 10 новых рабочих мест», — уточнили в компании и добавили, что пока преждевременно оценивать, насколько успешна торговля.

Продолжит ли работать этот магазин и будут ли открыты другие в автодорожных пунктах пропуска, станет ясно после того, как подведут итоги этого эксперимента.

В ГТК уточнили, что эксперимент планируется завершить к 1 декабря. Оценивать его успешность будут по нескольким критериям.

Ранее в ГТК поясняли, сколько товаров путешественники смогут покупать в магазине Duty Free, который расположен на въезде в страну в автодорожном пункте пропуска «Берестовица».

— Следует отметить, что такие товары, как алкогольные напитки, табак и табачные изделия, помещенные под таможенную процедуру беспошлинной торговли, реализуются лицам, въезжающим на таможенную территорию ЕАЭС, в количественных нормах, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов, — поясняла заместитель начальника отдела организации таможенного контроля и эффективности технологий главного управления организации таможенного контроля ГТК Светлана Дубовик.

Когда все-таки организуют беспошлинную торговлю в самолетах «Белавиа»?

Таможенным кодексом ЕАЭС предусмотрена возможность организовать беспошлинную торговлю на бортах водных или воздушных судов. Благодаря изменениям в самолетах «Белавиа», выполняющих международные рейсы, также планировали организоватьуслугу Duty Free.

Однако разговоры об этом ведутся уже несколько лет, а ощутимых изменений пока нет. В «Белавиа» отвечают, что они «ждут разрешение на торговлю на борту», которое должен предоставить ГТК.

 
 
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Изменения, которые внесли в этом году в Таможенный кодекс ЕАЭС, коснулись также беспошлинной торговли. Благодаря нововведениям в Беларуси открылипервый магазин...
 
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