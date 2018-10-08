Со следующей недели в Беларуси на заправки начнет поступать зимнее топливо

Дизельное топливо сорта F с предельной температурой фильтруемости не менее минус 20 градусов Цельсия 5-го экологического класса начнет поступать на нефтебазы и автозаправочные станции республики. На топливораздаточных колонках РУП «ПО «Белоруснефть» оно маркируется «ДТ-З-К5».





Полная замена летнего дизельного топлива сорта С, которое можно использовать в автомобиле при температуре до минус 5 градусов Цельсия, произойдет к 1 ноября, сообщает Белнефтехим.





В эти же сроки на АЗС отраслевой сети в продаже появится белорусское дизельное топливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками (ДТ-З-К5 класс 2), которое можно использовать при понижении температуры окружающего воздуха до минус 32 градусов Цельсия.





Белнефтехим обращает внимание владельцев автомобилей с дизельным двигателем на необходимость полностью использовать остатки летнего топлива в баке автомобиля, прежде чем заправлять его зимним дизельным топливом. Рекомендуем также провести подготовку к эксплуатации в зимних условиях топливных и масляных систем двигателя, проверить работоспособность аккумуляторных батарей автомобиля.