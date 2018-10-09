|
В центре Слуцка сутки не будет горячей воды и отопления
10.10.2018 — Разное | Слуцк Город
В центральной части Слуцка с утра 10 октября до утра 11 октября в связи с проведением профилактических работ на мини-ТЭЦ будет отсутствовать горячее водоснабжение и отопление.
Соответствующие объявления появились на подъездах домов, информацию сайту SlutskGorod подтвердили в Слуцком ЖКХ.
Слуцкая мини-ТЭЦ «Минскэнерго» обслуживает ул. Строителей, Богдановича, Копыльская, Кононовича, Жукова, Ленинская, Пионерская, дома №№ 1-3 по ул. Социалистическая, дом №1 по ул. 14-ти Партизан и другие.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В центральной части Слуцка с утра 10 октября до утра 11 октября в связи с проведением профилактических работ на мини-ТЭЦ будет отсутствовать горячее водоснабжение и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)