В центре Слуцка сутки не будет горячей воды и отопления





В центральной части Слуцка с утра 10 октября до утра 11 октября в связи с проведением профилактических работ на мини-ТЭЦ будет отсутствовать горячее водоснабжение и отопление.

Соответствующие объявления появились на подъездах домов, информацию сайту SlutskGorod подтвердили в Слуцком ЖКХ.

Слуцкая мини-ТЭЦ «Минскэнерго» обслуживает ул. Строителей, Богдановича, Копыльская, Кононовича, Жукова, Ленинская, Пионерская, дома №№ 1-3 по ул. Социалистическая, дом №1 по ул. 14-ти Партизан и другие.



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