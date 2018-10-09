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В центре Слуцка сутки не будет горячей воды и отопления

10.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В центре Слуцка сутки не будет горячей воды и отопления

В центральной части Слуцка с утра 10 октября до утра 11 октября в связи с проведением профилактических работ на мини-ТЭЦ будет отсутствовать горячее водоснабжение и отопление.

Соответствующие объявления появились на подъездах домов, информацию сайту SlutskGorod подтвердили в Слуцком ЖКХ.

Слуцкая мини-ТЭЦ «Минскэнерго» обслуживает ул. Строителей, Богдановича, Копыльская, Кононовича, Жукова, Ленинская, Пионерская, дома №№ 1-3 по ул. Социалистическая, дом №1 по ул. 14-ти Партизан и другие.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В центральной части Слуцка с утра 10 октября до утра 11 октября в связи с проведением профилактических работ на мини-ТЭЦ будет отсутствовать горячее водоснабжение и...
 
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