Бить или не бить ребенка? Чиновники считают, что родители сами решат

пишет kp.by Точку в разговорах о законе, который запретит родителям воспитывать своих чад ремнем, на днях поставил президент. Он уверен: ремень ребенку не повредит,kp.by





- Надо исходить из той ситуации, которая у нас складывается. Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно. Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом. Младшего, ему пятнадцатый год, я вообще никогда не наказывал: он этого не заслуживал, - поделился воспитательными методами президент.





А еще на стадии обсуждения законопроект вызвал бурю эмоций у пап и мам: а как же тогда воспитывать непослушных чад?





- Закон о домашнем насилии должен быть, однако к этому нужно подходить весьма осторожно. Мы должны подсчитать все за и против, чтобы не навредить, - заявила Юлия Савочкина, главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава.





А между тем споры о том, что же такое социально опасное положение детей и какие методы можно будет отнести к домашнему насилию, не утихают. Но специалисты уверены, что семья вправе решать, как ей воспитывать ребенка.





- Вмешательство в семью возможно только в крайних случаях, когда действительно есть угроза жизни и здоровью детей. А родители вправе выбирать те воспитательные методы, которые считают правильными. Между насилием и воспитательными методами очень тонкая грань, - уверена Елена Симакова, главный специалист социальной, воспитательной и идеологической работы Минобразования.









По словам чиновников, в Беларуси всячески пропагандируется воспитательная практика без применения насилия. Этому обучают в специальных родительских клубах, которые есть в центрах социального обслуживания населения.





Специалисты уверены, что забрать ребенка из семьи чаще всего не является решением проблемы. Кстати, за последние семь лет в два раза уменьшилось количество детей, чьи родители были лишены родительских прав. Если в 2010-м это было 2683 ребенка, то уже в прошлом году - 1400. Чаще всего родительских прав лишают из-за злоупотребления алкоголем.



