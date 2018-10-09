Быховский замок: новые тайны раскрыты

Недавно в свет вышла книга «Ідэальны горад-крэпасць. Ваенная гісторыя Старога Быхава ў XVII стагоддзі». Ее авторы — наши земляки: первый заместитель начальника Могилевского института МВД Республики Беларусь Юрий Шкаплеров и аспиранта историко-филологического факультета МГУ им. А. А. Кулешова Роман Галынский. Весомый вклад в изданную монографию внес кандидат исторических наук НАН Николай Волков.





В книге для самого широкого круга читателей представлены уже ранее опубликованные на страницах «МП» материалы и абсолютно уникальные факты. В одном из разделов, к примеру, аргументированно доказывается, что и земляные укрепления в 1611 году и, непосредственно, замок в камне начал строить военный и политический деятель Великого княжества Литовского, представитель магнатского рода Ян Кароль Ходкевич. Но его смерть не позволила реализовать амбициозные планы. По словам Юрия Шкаплерова, до открытия ряда архивных документов вопрос о первом хозяине каменного Быховского замка оставался окрытым.

Заслуживает внимания приведенный в монографии иллюстрационный материал. Тут содержатся копии документа «Профили и фасады города Старого Быхова 1781 г.» — а это цветное и довольно точное изображение замка и прилегающей к нему территории.

— Идея написания этой книги принадлежит доктору исторических наук, профессору, председателю Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Игорю Марзалюку. Еще в 2015 году я обсуждал с ним свои публикации в «Маяке Прыдняпроўя», посвященные Старобыховской крепости и ее истории 17-18 веков,- рассказывает Юрий Шкаплеров. — Предложил Игорю Александровичу совместно написать научную статью по этой тематике. На что он четко ответил: «Какая статья?! По Быхову нужно писать книгу!». Фактически сразу после этого и началась работа по подготовке монографии. Именно Игорь Марзалюк сформировал авторский коллектив, — рассказывает Юрий Шкаплеров.

Творческий союз оказался удачным. Например, Николай Волков, открывший в свое время знаменитую «Панораму Старого Быхова 17 ст.», во время подготовки монографии обнаружил уникальную переписку Яна Ходкевича и представителей могущественного рода Сапег со своими урядниками о строительстве укреплений в Быхове. Роман Галынский предоставил данные, собранные им в ходе раскопок и исследований строительных траншей и котлованов в исторической части райцентра.

Для иллюстраций свои картины предоставил быховский художник Сергей Левицкий, а изображение кафельной печи замка — кандидат исторических наук историко-филологического факультета МГУ им. А. А. Кулешова Надежда Шуткова.

Почему книга о Быхове именно 17 века? Ответ во введении к монографии: «Именно в этом столетии в Старом Быхове была построена бастионная система укреплений и обеспечена на наивысшем уровне организация ее обороны. И именно в этом же столетии настало время испытаний как для крепости, так и для ее героических защитников. К сожалению, падение крепости во второй половине XVII века и чудовищные потери, понесенные в боях жителями города, обусловили ее дальнейший упадок. Конечно, можно вспомнить осады Старого Быхова во время «Домашней войны» Речи Посполитой (1702 г.) и Северной войны (1707 г.). Однако, характер этих войн и цели, которые преследовали военачальники при ее осадах и обороне, а также поведение жителей города очень отличались от того, что имело место на несколько десятилетий ранее. Таким образом, Старый Быхов можно сравнить с падающей звездой, которая ярко вспыхнула на темном небосклоне XVII века, прорезала дымы военных пожарищ того века и исчезла, оставив на небе свой искристый след».

Аспиранта историко-филологического факультета МГУ им. А. А. Кулешова Романа Галынского, археология родного города привлекали давно. Будучи студентом, он увлекался историей и развитием вооружения и военного дела в целом, а Быхов , как известно, являлся одной из точек его производства в 16-18 веках.

— Именно по оружиеведению защищал свой диплом и выполнял студенческий грант министерства образования Республики Беларусь по этой же теме на примере городов Быхова, Шклова и Могилева. И уже тогда были определенные наработки и самостоятельные исследования по истории и археологии нашего древнего города, — говорит Роман Дмитриевич. — В этом году снова проходили археологические исследования на территории Быховского замка. Как только пошли первые материалы, то часто высказывали мысль, мол «…надо писать книгу… Это интересно!.. Это нужно опубликовать!». Ранее у меня уже были произведены разведки на территории города, а в 2013 году – археологический надзор. Мой сегодняшний научный руководитель доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк убеждал: «Собирай материал, и будет книга». Так и случилось.

По его мнению, изданная монография является очень важным районным событием. До сегодняшнего дня было только две полноценные книги, затрагивающие историю нашего города – «Память» и «101 занимательный факт из истории Быхова» под авторством директора районного историко-краеведческого музея Сергея Жижияна.

Кандидат исторических наук Института истории Национальной академии наук Николай Волков во время работы в Берлине обнаружил аутентичное изображение Быховского замка периода 17 века.

— Среди сокровищ картографического сбора Государственной библиотеки прусского культурного наследия в столице Германии хранится панорама Старого Быхова второй половины 17 столетия. Это чрезвычайно ценный источник по истории нашей страны, который ранее не был известен исследователям. На рисунке представлена панорама города с укреплениями, культовыми зданиями, которые не сохранились до нашего времени или изменили свой вид, а также ряд бытовых сцен, — делится информацией Николай Александрович. — Например, мало кто знает, что замок не был оштукатурен, а горожане носили на ногах только кожаную обувь. Ведь по Магдебургскому праву, которое действовало в том числе и в Быхове, даже бедным запрещалось носить лапти.

Литовские историки некогда передали инвентари Быховского замка 17—18 веков, где, в числе прочего, был описан его главный зал и находящаяся там утварь: картины, количество жирандолей — фигурных подсвечников для нескольких свечей, зеркал, люстр и т.д.

По словам Николая Волкова, в 2013 году во время археологических раскопок был обнаружен редкий фрагмент печного изразца с изображением головы грифона. Как известно, это герб шляхетского рода Великого княжества Литовского Ходкевичей.

— Сегодня не известно точное время строительства замка. Считается, что первоначально он возводился как деревянно-земляной еще в 1540 году. И только, скорее всего, спустя 70 лет стал каменным. Так что замок хранит еще много тайн, — подытожил ученый.

Ждем их раскрытия…

Сергей ЛЕВЧЕНКО.