Признаки дефицита витаминов и микроэлементов

Микроэлементы наряду с витаминами принимают активное участие в процессе жизнедеятельности организма человека. Поэтому их недостаток, как и избыток, негативным образом сказывается на функционировании всех систем и органов.

К сожалению, злоупотребление большим количеством вредных продуктов, недостаток полноценного отдыха, низкая физическая активность, экология и халатное отношение к своему здоровью приводят к дисбалансу витаминов и микроэлементов в организме.

Поэтому крайне важно своевременно выявить дефицит либо чрезмерное содержание этих элементов. А поможет в этом анализ на витамины и микроэлементы, о нормах и расшифровке которого и пойдет речь далее.