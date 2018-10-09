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Признаки дефицита витаминов и микроэлементов
10.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Микроэлементы наряду с витаминами принимают активное участие в процессе жизнедеятельности организма человека. Поэтому их недостаток, как и избыток, негативным образом сказывается на функционировании всех систем и органов.
К сожалению, злоупотребление большим количеством вредных продуктов, недостаток полноценного отдыха, низкая физическая активность, экология и халатное отношение к своему здоровью приводят к дисбалансу витаминов и микроэлементов в организме.
Поэтому крайне важно своевременно выявить дефицит либо чрезмерное содержание этих элементов. А поможет в этом анализ на витамины и микроэлементы, о нормах и расшифровке которого и пойдет речь далее.
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Микроэлементы наряду с витаминами принимают активное участие в процессе жизнедеятельности организма человека. Поэтому их недостаток, как и избыток, негативным...
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