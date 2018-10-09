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Криминальная хроника

10.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Криминальная хроника
В Новом Дворе один приятель зашел к другому. Посидели за рюмкой, поговорили, поделились новостями. Хозяин даже успел похвастаться гостю, что приобрел новый мобильный телефон с наушниками. На это приятель отреагировал по-своему: после застолья похитил мобильник. Впоследствии сотрудники милиции нашли телефон у него дома в разобранном виде.
Дело направлено в суд.
***
В районе имел место факт трагического случая на производстве. Так, при ремонте артезианской скважины получил травму несовместимую с жизнью работник РУП ЖКХ. Устанавливается степень виновности должностных лиц предприятия, ответственных за охрану труда.
***
Компания, так сказать, культурно отдыхала на улице Пограничников в Свислочи. Один из мужчин был на автомобиле. Домой же он ушел пешком. Зато второй воспользовался оставленными ключами и сел за руль чужой машины. Увидев по дороге сотрудников охраны, которые получили информацию об угоне, мужчина бросил машину и стал убегать. Теперь угонщику придется отвечать перед законом. Максимальное наказание за такой поступок – до 5 лет лишения свободы.
***
Мужчина получил пенсию. Зная об этом, к нему пришел знакомый и «раскрутил» на выпивку. Вместе посидели, а когда хозяин отлучился, на время оставив гостя одного, тот у него похитил 50 рублей. На следующий день снова зашел и на этот раз прихватил с собой еще 70 рублей. Пострадавший обратился в милицию.
Дело направлено в суд. Похитителю грозит до 4 лет лишения свободы.
***
В Рудне мужчина пришел к своему односельчанину занять денег. Но того на данный момент не оказалось дома. Тогда, долго не думая, гость взломал дверь и взял 90 рублей. Хозяин вернулся домой и о пропаже сообщил в милицию. Злоумышленника нашли сразу. Правда, при себе у него было всего 10 рублей, остальные уже успел потратить.
Дело направлено в суд.
***
В Доброволе мужчина попросил экс-супругу помочь перебрать картошку. Та между делом зашла в дом, нашла паспорт бывшего мужа, водительское удостоверение и сожгла. Мужчина обратился в милицию. Бывшая жена, похоже, не знала, что уничтожение документов считается уголовно наказуемым преступлением и предусматривает до двух лет лишения свободы.
Дело по данному факту в стадии рассмотрения.
***
Житель агрогородка Доброволи обратился в органы внутренних дел по факту исчезновения из дома 500 долларов США, декоративных рогов и некоторых вещей. Ведется расследование.

 


Криминальная хроника подготовлена по сообщениям Свислочского районного отдела Следственного комитета.

 
Теги: Новости
 
 
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В Новом Дворе один приятель зашел к другому. Посидели за рюмкой, поговорили, поделились новостями. Хозяин даже успел похвастаться гостю, что приобрел новый...
 
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