Инфляция в Беларуси в январе-сентябре составила 3,7%, в сентябре – 0,8%

Потребительские цены в Беларуси в сентябре 2018 года выросли на 0,8% после роста на 0,1% в августе.

По сравнению с декабрем 2017 года потребительские цены в сентябре увеличились на 3,7%, сказано в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).

Годовая инфляция в сентябре 2018 года (по сравнению с сентябрем 2017 года) выросла до 5,6% с 5% в августе.

Цены на продовольственные товары в январе-сентябре выросли на 2,1% (в сентябре на 0,4%). Непродовольственные товары за январь-сентябрь подорожали на 3,5% (за сентябрь рост на 1%). Стоимость платных услуг за девять месяцев увеличилась на 7,2% (за сентябрь рост на 1,3%).

Базовая инфляция (без учета регулируемых и сезонных цен) в январе-сентябре 2018 года составила 3,6%, в том числе в сентябре - 0,8%.

В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики на 2018 год, инфляция не должна превысить 6% (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года). Нацбанк ожидает прирост потребительских цен в пределах 5,5% по итогам года.

В 2017 году инфляция в Беларуси снизилась до 4,6% с 10,6% в 2016 году.