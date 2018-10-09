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Чествование людей труда, или Как в Белоозерске проходила профсоюзная акция «Мы – вместе!»

10.10.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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30 сентября в Белоозерске в рамках празднования 60-летнего юбилея города прошла республиканская народно-патриотическая акция «Мы – вместе!». Инициаторами ее проведения выступили Березовский районный исполнительный комитет и районное объединение профсоюзов.

В Беларуси такие мероприятия стартовали в июне 2015 года, и наш район является лидером по проведению подобных акций: Березовщина уже трижды принимала их у себя.

Благодаря Федерации профсоюзов Беларуси 30 сентября город энергетиков в очередной раз услышал голоса именитых артистов и молодых исполнителей.

Белоозерск встречал участников акции, звезд белорусской эстрады Ольгу Плотникову, Эдуарда Ханка, Алексея Хлестова, группу «Бай Сити», финалистов профсоюзного конкурса творчества и трудовых коллективов «Новые имена Беларуси», лучшие профсоюзные ведомственные коллективы «Шкляры», «Белы птах» хорошей погодой и добрым делом. Вместе с председателем Брестского областного объединения профсоюзов Александром Мурашкиным, председателем Березовского районного объединения профсоюзов Вероникой Резько и уроженцем города Белоозерска, мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу, неоднократным чемпионом Европы и призером чемпионатов мира Андреем Гуком они посадили в городском парке профсоюзную рябиновую аллею.

Кульминацией акции стало чествование профсоюзных работников, ветеранов труда. Ответственные, трудолюбивые, знающие свое дело – именно так можно было охарактеризовать тех, кто под аплодисменты зрителей принимал в праздничный день заслуженные поздравления.

–«Мы – вместе!» – не просто название, это образ жизни белорусов. Ведь только вместе добиваешься большего. Славу любому району, прежде всего, приносят люди – трудовые коллективы предприятий и организаций. Человек труда, люди, проработавшие более 20 лет на предприятиях и имеющие богатый трудовой и жизненный опыт, – это золотой фонд и опора любого предприятия, – сказал в поздравительном слове Александр Андреевич.

Чествование людей труда, или Как в Белоозерске проходила профсоюзная акция «Мы – вместе!»

Профсоюзный лидер Брестской области за значительный вклад в профсоюзное движение Беларуси и социально-экономическое развитие страны вручил Благодарности ФПБ директору государственного учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Белоозерска» Наталье Дементей (на фото), председателю первичной профсоюзной организации, главному экономисту унитарного производственного предприятия «Вердимар» Наталье Крагель, мастеру средств диспетчерского и технологического управления филиала «Березовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго» Вячеславу Трутько, оператору по искусственному осеменению животных открытого акционерного общества «Спорово» Леониду Бруйло.

– Чествование трудовых династий, людей труда в Березовском районе уже стало доброй профсоюзной традицией. И мне очень приятно вручить заслуженные награды работникам, которые на протяжении десятилетий преумножали трудовую славу г. Белоозерска и Березовского района, наших передовиков производства, ветеранов труда, – отметила в поздравлении Вероника Юрьевна.

Всего в номинации «Человек труда» за многолетний добросовестный труд, высокие производственные показатели, активное участие в трудовой и общественной жизни, большой вклад в социально-экономическое развитие района и в связи с 60-летием города Белоозерска председатель Березовского районного объединения профсоюзов наградила 46 человек.

Чествование людей труда, или Как в Белоозерске проходила профсоюзная акция «Мы – вместе!»

Также профсоюзный лидер Березовщины вручила благодарственное письмо ФПБ московскому художнику, уроженцу Белоозерска, президенту международной общественной организации художников «Солнечный квадрат» Сергею Радюку (на фото), выставку которого посетили участники республиканского народно-патриотического мероприятия.

Поблагодарил участников акции «Мы – вместе!» и вручил им памятные сувениры заместитель председателя Березовского районного исполнительного комитета Дмитрий Зеневич (на титульном фото на переднем плане)

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.

 
 
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30 сентября в Белоозерске в рамках празднования 60-летнего юбилея города прошла республиканская народно-патриотическая акция «Мы – вместе!». Инициаторами ее...
 
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