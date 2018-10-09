Чествование людей труда, или Как в Белоозерске проходила профсоюзная акция «Мы – вместе!»

30 сентября в Белоозерске в рамках празднования 60-летнего юбилея города прошла республиканская народно-патриотическая акция «Мы – вместе!». Инициаторами ее проведения выступили Березовский районный исполнительный комитет и районное объединение профсоюзов.

В Беларуси такие мероприятия стартовали в июне 2015 года, и наш район является лидером по проведению подобных акций: Березовщина уже трижды принимала их у себя.

Благодаря Федерации профсоюзов Беларуси 30 сентября город энергетиков в очередной раз услышал голоса именитых артистов и молодых исполнителей.

Белоозерск встречал участников акции, звезд белорусской эстрады Ольгу Плотникову, Эдуарда Ханка, Алексея Хлестова, группу «Бай Сити», финалистов профсоюзного конкурса творчества и трудовых коллективов «Новые имена Беларуси», лучшие профсоюзные ведомственные коллективы «Шкляры», «Белы птах» хорошей погодой и добрым делом. Вместе с председателем Брестского областного объединения профсоюзов Александром Мурашкиным, председателем Березовского районного объединения профсоюзов Вероникой Резько и уроженцем города Белоозерска, мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу, неоднократным чемпионом Европы и призером чемпионатов мира Андреем Гуком они посадили в городском парке профсоюзную рябиновую аллею.

Кульминацией акции стало чествование профсоюзных работников, ветеранов труда. Ответственные, трудолюбивые, знающие свое дело – именно так можно было охарактеризовать тех, кто под аплодисменты зрителей принимал в праздничный день заслуженные поздравления.

–«Мы – вместе!» – не просто название, это образ жизни белорусов. Ведь только вместе добиваешься большего. Славу любому району, прежде всего, приносят люди – трудовые коллективы предприятий и организаций. Человек труда, люди, проработавшие более 20 лет на предприятиях и имеющие богатый трудовой и жизненный опыт, – это золотой фонд и опора любого предприятия, – сказал в поздравительном слове Александр Андреевич.





Профсоюзный лидер Брестской области за значительный вклад в профсоюзное движение Беларуси и социально-экономическое развитие страны вручил Благодарности ФПБ директору государственного учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Белоозерска» Наталье Дементей (на фото), председателю первичной профсоюзной организации, главному экономисту унитарного производственного предприятия «Вердимар» Наталье Крагель, мастеру средств диспетчерского и технологического управления филиала «Березовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго» Вячеславу Трутько, оператору по искусственному осеменению животных открытого акционерного общества «Спорово» Леониду Бруйло.

– Чествование трудовых династий, людей труда в Березовском районе уже стало доброй профсоюзной традицией. И мне очень приятно вручить заслуженные награды работникам, которые на протяжении десятилетий преумножали трудовую славу г. Белоозерска и Березовского района, наших передовиков производства, ветеранов труда, – отметила в поздравлении Вероника Юрьевна.

Всего в номинации «Человек труда» за многолетний добросовестный труд, высокие производственные показатели, активное участие в трудовой и общественной жизни, большой вклад в социально-экономическое развитие района и в связи с 60-летием города Белоозерска председатель Березовского районного объединения профсоюзов наградила 46 человек.





Также профсоюзный лидер Березовщины вручила благодарственное письмо ФПБ московскому художнику, уроженцу Белоозерска, президенту международной общественной организации художников «Солнечный квадрат» Сергею Радюку (на фото), выставку которого посетили участники республиканского народно-патриотического мероприятия.

Поблагодарил участников акции «Мы – вместе!» и вручил им памятные сувениры заместитель председателя Березовского районного исполнительного комитета Дмитрий Зеневич (на титульном фото на переднем плане)

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.