ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гонконг создаст искусственные острова для решения проблемы нехватки жилья

10.10.2018 17:57 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Гонконг, пытающийся решить проблему острой нехватки жилья, планирует создать искусственные острова для строительства в дальнейшем домов на их территории.

Искусственные острова площадью 688 гектаров расположатся к востоку от островаЛантау, самого крупного на территории Гонконга, объявила в среду глава гонконгского правительства Кэрри Лэм. В будущем здесь будут построены от 260 тыс. до 400 тыс. домов для размещения до 1,1 млн человек, что соответствует 15% населения Гонконга, сообщает издание China Knowledge.

Власти страны намерены отдать 70% новых домов под социальное жилье.

Работы по созданию островов стартуют в 2025 году, а к 2032 году жители Гонконга смогут начать перемещение в новые дома.

К.Лэм в среду также объявила о ряде других мер, призванных увеличить предложение жилой недвижимости в Гонконге. Среди этих мер - запуск проектов строительства жилья на частных землях сельскохозяйственного назначения, освоение которых ранее блокировалось властями.

Гонконгский рынок жилой недвижимости, по данным Demographia, является наименее доступным в мире в течение последних восьми лет.

 
 
Ссылка на источник 87
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гонконг, пытающийся решить проблему острой нехватки жилья, планирует создать искусственные острова для строительства в дальнейшем домов на их территории.
 
Новости дня
Новости разные
 
Болельщики просят поставить памятник Капскому у "Борисов-Арены"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика