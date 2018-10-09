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В самом сердце Минска состоится бесплатный бизнес-семинар

10.10.2018 18:02 — Разное | Myfin  
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В самом сердце Минска состоится бесплатный бизнес-семинар

Среди спикеров с интересными кейсами и рекомендациями выступит известный бизнес-тренер, основатель SalesUp Consult, одного из самых больших и эффективных в России и СНГ консалтинговых компаний по версии Forbes, Дмитрий Чередник, преподаватель Белорусского государственного университета и руководитель образовательных курсов SMM Ready Сергей Кузьменко, директор 1С-Битрикс  в Беларуси Полина Ганкович, представители компаний Яндекс и Hoster, а также действующие руководители digital агентств.

В рамках живого общения 7 экспертов по управлению продажами, продвижению в сети Интернет и разработке IT-проектов расскажут:

 
Теги: Минск
 
 
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16 октября в 9.00 семинар Бизнес Навигатор соберет в гостинице Беларусь в Минске 300 бизнесменов, топ-менеджеров, специалистов отделов маркетинга и продаж.
 
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