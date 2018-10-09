В Нью-Йорке теперь можно указывать третий пол в свидетельстве о рождении

Мэр Нью-Йорка, Билл де Блазио, подписал законопроект, который позволяет местным жителям указывать в своем свидетельстве о рождении третий пол как «Х». Закон вступит в силу 1 января 2019 года, пишет TUT.by со ссылкой на сайт мэра.

The LGBTQ rights movement was born in NYC. Today, we're making history again in the fight for dignity and respect. https://t.co/TZikDlwGxa — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) 9 октября 2018 г.

Раньше третий пол можно было указать только после подтверждения врача. Теперь те, кто родился в Нью-Йорке и не считает себя мужчиной или женщиной, может сам указать «Х».

Указывать третий пол в свидетельстве о рождении разрешено в четырех штатах – Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне и Нью-Джерси. В городе Вашингтоне (который в округе Колумбия), а также в Орегоне, Мэне и Калифорнии разрешены гендерно-нейтральные водительские права.