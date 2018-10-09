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В Нью-Йорке теперь можно указывать третий пол в свидетельстве о рождении
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Мэр Нью-Йорка, Билл де Блазио, подписал законопроект, который позволяет местным жителям указывать в своем свидетельстве о рождении третий пол как «Х». Закон вступит в силу 1 января 2019 года,
Раньше третий пол можно было указать только после подтверждения врача. Теперь те, кто родился в Нью-Йорке и не считает себя мужчиной или женщиной, может сам указать «Х».
Указывать третий пол в свидетельстве о рождении разрешено в четырех штатах – Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне и Нью-Джерси. В городе Вашингтоне (который в округе Колумбия), а также в Орегоне, Мэне и Калифорнии разрешены гендерно-нейтральные водительские права.
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Мэр Нью-Йорка, Билл де Блазио, подписал законопроект, который позволяет местным жителям указывать в своем свидетельстве о рождении третий пол как «Х». Закон...
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