В Нью-Йорке теперь можно указывать третий пол в свидетельстве о рождении

Мэр Нью-Йорка, Билл де Блазио, подписал законопроект, который позволяет местным жителям указывать в своем свидетельстве о рождении третий пол как «Х». Закон вступит в силу 1 января 2019 года, пишет TUT.by со ссылкой на сайт мэра.

The LGBTQ rights movement was born in NYC. Today, we're making history again in the fight for dignity and respect. https://t.co/TZikDlwGxa