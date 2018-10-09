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УВД: в Полоцке 26-летний педофил год «дружил» с 12-летним мальчиком

10.10.2018 19:38 — Разное | Аргументы и факты  
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УВД: в Полоцке 26-летний педофил год «дружил» с 12-летним мальчиком
Фото из открытых источников

Как стало известно, в милицию обратилась женщина. Она обеспокоилась тем, что ее 12-летний ребенок дружит с достаточно взрослым мужчиной. Тот регулярно играл с мальчиком и другими ребятами в футбол во дворе, что породило определенные опасения.

УВД: в Полоцке 26-летний педофил год «дружил» с 12-летним мальчиком Мужчина в Минском районе раздел девочку под предлогом осмотра от болезней

Как рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга ШКУРАТОВА, в ходе проверки выяснилось, что знакомство молодого человека и школьника не ограничивалось лишь игрой в футбол. Установлено, что 26-летний полочанин на протяжении года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.168 УК Республики Беларусь («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.

Сообщается, что ранее молодой человек был судим. Сейчас он находится под арестом. В данный момент выясняется, есть ли другие пострадавшие от действий подозреваемого.

 
Теги: знакомства
 
 
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Молодой человек задержан правоохранителями по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении школьника.
 
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