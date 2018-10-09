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В Минске милиция ищет мужчину, избившего до смерти 25-летнего парня + фото
Фото: guvd.gov.by
"По подозрению в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения разыскивается мужчина, 1985 г.р., который в ночь с 29 на 30 сентября 2018 года, находясь компании 3-х человек, в одном из магазинов по пер. Вузовскому в ходе совместного распития спиртных напитков нанес парню, 1993 г.р., множественные удары в область головы и туловища", - информирует пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
Затем подозреваемый мужчина со своей супругой доставили парня в больницу, после чего скрылись на автомобиле Mersedes-Benz зеленого цвета, г.н. 3444 ВТ-2. От полученных травм молодой человек скончался в больнице, говорится в сообщении.
Милиция просит, если вы узнали мужчину и женщину, изображенных на фото, Вам что-либо известно об их местонахождении, просьба сообщить в Октябрьское РУВД г. Минска по телефонам: м.т. 8 (033) 671-77-98, 8 (029) 394-12-44, 8(017) 222-04-42 (ОДС) или 102.
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Столичные правоохранители за причинение тяжких телесных повреждений разыскивают 33-летнего мужчину.
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