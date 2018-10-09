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На трассе в Сербии столкнулись более 34 автомобилей и грузовик: погибли 7 человек

10.10.2018 21:34 — Разное | СТВ  
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Новости Сербии. Массовое ДТП произошло на главном шоссе в центре Сербии. На трассе столкнулись 34 автомобиля, а также грузовик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На трассе в Сербии столкнулись более 34 автомобилей и грузовик: погибли 7 человек

Авария стала причиной гибели 7 человек.

На трассе в Сербии столкнулись более 34 автомобилей и грузовик: погибли 7 человек

Еще 27 водителей и пассажиров с различными травмами доставили в больницы.

На трассе в Сербии столкнулись более 34 автомобилей и грузовик: погибли 7 человек

По предварительным данным, ДТП спровоцировал сильный туман.

 
 
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Новости Сербии. Массовое ДТП произошло на главном шоссе в центре Сербии. На трассе столкнулись 34 автомобиля, а также грузовик, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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