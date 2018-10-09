На трассе в Сербии столкнулись более 34 автомобилей и грузовик: погибли 7 человек

Новости Сербии. Массовое ДТП произошло на главном шоссе в центре Сербии. На трассе столкнулись 34 автомобиля, а также грузовик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Авария стала причиной гибели 7 человек.





Еще 27 водителей и пассажиров с различными травмами доставили в больницы.





По предварительным данным, ДТП спровоцировал сильный туман.