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Минчане просят коммунальные службы не собирать опавшие листья

10.10.2018 22:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ежегодно к уборке листвы приступают в середине октября. В первую очередь наводят порядок на улицах, в скверах, на детских площадках, а также в местах проведения массовых мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчане просят коммунальные службы не собирать опавшие листья

Это позволяет избежать травмоопасных ситуаций, когда намокшая листва дает так называемый эффект банановой кожуры. А вот в некоторых дворах местные жители просят не трогать листья и дать им превратиться в удобрения. Однако в условиях города это может стать двойным ударом для почвы.

Минчане просят коммунальные службы не собирать опавшие листья

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Все, что вдоль улиц произрастает, все выхлопы деревья, листва впитывают. Если эти соли тяжелых металлов и все остальное останется на придорожной полосе, то какое будет состояние того же газона, тех же деревьев? То есть мы возвращаем все вредные вещества обратно в природу.

 
 
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Новости Беларуси. Ежегодно к уборке листвы приступают в середине октября. В первую очередь наводят порядок на улицах, в скверах, на детских площадках, а также в...
 
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