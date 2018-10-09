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К 2020-му в Минске появится ещё 200 км велодорожек, а возле Комаровки разрешат ездить по проезжей части
Новости Беларуси. В Минске приступают к реализации нового проекта. Вдоль улицы Веры Хоружей выделят дорожку для велосипедистов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь дополнительно установят разделительные отбойники, чтобы избежать наездов. За счет понижения бордюров и нанесения разметки удастся соединить все отдельные велодорожки и получить большой маршрут в 500 километров. Кроме этого, ежегодно в столичных дворах будут появляться просторные велогаражи.
Юрий Важник, председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
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К 2020-му в Минске появится ещё 200 км велодорожек, а возле Комаровки разрешат ездить по проезжей части
Новости Беларуси. В Минске приступают к реализации нового проекта. Вдоль улицы Веры Хоружей выделят дорожку для велосипедистов, сообщили в программе «Столичные...
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