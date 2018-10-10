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Мы верим твердо в героев спорта

11.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Мы верим твердо в героев спорта

2018 год для работников и ветеранов Свислочской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва особенный: коллектив учреждения по итогам работы прошлого года занесен на районную Доску почета. Знаменателен он 55-летним юбилеем со дня образования учреждения.

 

Детско-юношеская спортивная школа начала свою деятельность с 1 июля 1963 года. Тогда во главе с Н. Г. Медведем было открыто три отделения – волейбол, баскетбол и легкая атлетика. За пять лет, находясь в должности руководителя, Николай Григорьевич успел заложить хорошую спортивную базу, сплотить коллектив, привлечь местных ребят к занятиям физкультурой и спортом.

 

Все начиналось
с волейбола


В 1965 году произошла реорганизация спортивной школы: на смену отделениям баскетбола и легкой атлетики пришли отделения настольного тенниса и вольной борьбы. Но особой популярностью пользовался волейбол. Оставив пост руководителя, Николай Григорьевич возглавил данное отделение. Его воспитанники входят в состав сборной республики, отдельные волейболисты достигают высоких результатов, становятся чемпионами СССР. За годы спортивной деятельности Николай Григорьевич удостаивался званий «Отличник физической культуры СССР» и «Отличник образования БССР». Его воспитанница Наталья Табола в 1984 году завоевала титул чемпиона СССР, а в 1987 году стала обладательницей Кубка Европейских стран. Добрые традиции своего тренера продолжает Лариса Эйсмонт. Она работает с детьми, вносит свой вклад в развитие Свислочской спортшколы.
В эти годы параллельно с отделением волейбола в Порозово развивается отделение настольного тенниса, первопроходцем которого является Николай Михайлович Кучинский, в Свислочи – отделение вольной борьбы, возглавляемое тренером Владимиром Дмитриевичем Чулановым.

 

Достойная смена


Шло время, сменялись директора спортшколы, обновлялся коллектив, но задачи оставались прежними – приобщать молодежь к спорту, развивать у воспитанников физические задатки, достигать высоких результатов на соревнованиях. Это прекрасно понимали Юрий Иванович Басалай, Вера Михайловна Лаховская, которые в то время возглавляли спортшколу и вели целенаправленную работу с подчиненными и воспитанниками. Большой вклад в развитие учреждения за свою тридцатилетнюю директорскую деятельность внес Анатолий Александрович Волынчик. Вместе с тренерами он выпустил целую плеяду достойных спортсменов. Их имена громко звучали не только в республике, но и далеко за ее пределами. Неоценимый вклад в разные годы в развитие спортшколы и победы ребят внесли В. Д. Свирид, В. В. Балюк, В. А. Воронко, В. А. Прокопчик, В. И. Белава, А. Я. Прохоренко, А. Р. Яскулд, В. И. Надь, А. А. Азаренко и многие другие.
Все лучшие качества своих предшественников-руководителей перенял Роман Романович Яскулд. Он успешно руководит вверенным ему коллективом уже 9 лет и приумножает заложенные старшими коллегами традиции.

 

Не сдают позиций


Сегодня СДЮШОР – методический центр района. Команды школы постоянно участвуют в различных областных и республиканских первенствах, неоднократно становятся их победителями и призерами.
За 55 лет тренерами спортивной школы была подготовлена не одна сотня чемпионов и призеров областных первенств, около сотни ее воспитанников становились чемпионами и призерами республики. До сих пор на устах свислочан яркие победы наших земляков Натальи Таболы, Янины Корольчик, Александра Савко, Бориса Гринкевича, Александра Гуштына, Виталия Песняка, Екатерины Пичковской и других спортсменов, прославивших пущанский край на мировом уровне.
Сегодня небольшой, но сплоченный и помолодевший коллектив спортивной школы продолжает добрые традиции, заложенные земляками в 60-е годы. В спортшколе действуют отделения вольной борьбы и волейбола. Со спортсменами-учащимися занимаются 6 тренеров-преподавателей и 4 тренера по совместительству. Спортшколу посещают 265 учащихся Свислоччины.
Отрадно, что многие воспитанники СДЮШОР, выйдя из стен школы, связали свое будущее со спортом, а некоторые из них, к примеру, Артем Яскулд, Елена Савко, вернулись в учреждение в качестве тренеров. Теперь их очередь вовлекать ребят в спорт, развивать у них физические способности. Благодаря мудрым подсказкам наставников у них это получается. О чем свидетельствуют показатели прошлого года.
Как сказал директор СДЮШОР Роман Яскулд, 2017 год для тренеров, воспитанников и учащихся выдался урожайным. На счету школы 116 медалей разного достоинства на областных соревнованиях, 6 – на республиканских. Воспитанники Свислочской СДЮШОР, в числе которых Александр Гуштын, Виталий Песняк и Екатерина Пичковская, завоевали по две медали. Это медали европейского и мирового уровней. Участниками первенства Европы по вольной борьбе стали Яна Гуштын и Дарья Полешко. Победителем в спартакиаде Республики Беларусь среди школьников по вольной борьбе признана Валерия Якута, в Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь Олеся Губчик стала серебряным призером, в спартакиаде Республики Беларусь по вольной борьбе среди СДЮШОР Илья Песняк – бронзовым.
Радует, что и в 2018 году воспитанники и учащиеся СДЮШОР не сдают своих позиций, пополняют копилку наград новыми дипломами и медалями.

 

Елена КЕДИК.

Фото автора.

 
 
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2018 год для работников и ветеранов Свислочской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва особенный: коллектив учреждения по итогам работы...
 
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