Карточки Беларусбанка могут не работать в ночь на 12 октября



По информации, размещенной на сайте финансового ведомства, ОАО "АСБ Беларусбанк" предупреждает о возможных перерывах в обслуживании карточек в ночь на 12 октября.

Как сообщается, кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек Беларусбанка предположительно могут возникать в период с 3.00 до 7.00 указанного дня.

В это время Банковский процессинговый центр будет проводить технологические работы.

В ведомстве отмечают, в период проведения технологических работ будут возникать незначительные перерывы в обслуживании держателей банковских карточек в сети организаций торговли и сервиса.

Также карточки могут не работать в пунктах выдачи наличных, включая банкоматы и устройства самообслуживания.

Белновости.