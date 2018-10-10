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Карточки Беларусбанка могут не работать в ночь на 12 октября

11.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Карточки Беларусбанка могут не работать в ночь на 12 октября
По информации, размещенной на сайте финансового ведомства, ОАО "АСБ Беларусбанк" предупреждает о возможных перерывах в обслуживании карточек в ночь на 12 октября.

Как сообщается, кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек Беларусбанка предположительно могут возникать в период с 3.00 до 7.00 указанного дня.

В это время Банковский процессинговый центр будет проводить технологические работы.

В ведомстве отмечают, в период проведения технологических работ будут возникать незначительные перерывы в обслуживании держателей банковских карточек в сети организаций торговли и сервиса.

Также карточки могут не работать в пунктах выдачи наличных, включая банкоматы и устройства самообслуживания.

 

Белновости.

 
 
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По информации, размещенной на сайте финансового ведомства, ОАО "АСБ Беларусбанк" предупреждает о возможных перерывах в обслуживании карточек в ночь на 12 октября.
 
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