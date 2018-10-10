Пинчане отпраздновали 921-й день рождения города

Самая высокая концентрация любви к родному городу и бессчетное количество признаний в этой любви, как правило, регистрируется именно в этот день. В минувшие, теплые и солнечные, выходные пинчане отпраздновали День города. Пинску – 921 год!



Традиционно организаторы предложили накануне и в праздник массу мероприятий на любой вкус. Пик празднования пришелся на субботу. С раннего утра на улице и площади Ленина, в ближайших улочках располагались с витринами самой разнообразной продукции торговцы, ремесленники, художники, продавцы предметов развлечений, обустраивались палатки с самыми разными угощениями, зоны отдыха со столиками, игровые зоны для детей… Готовились к выступлениям артисты на главной сцене и нескольких импровизированных площадках пинской пешеходки. Все к услугам гостей праздника, и, надо сказать, ни один гостеприимный уголок в этот знаменательный день не остался невостребованным.





Главные торжества начались с открытия реконструированной улицы Ленина, которая теперь стала полностью пешеходной. Красную ленту перерезали заместитель председателя горисполкома Марина Ковалевская и гендиректор стройтреста № 2 Николай Ковалько. Длившиеся поэтапно в течение нескольких лет работы на главной исторической улице Пинска завершены. По официально открытой новой мостовой (к слову, рисунок мощения на недавно отремонтированной части улицы повторяет белорусский орнамент «солнце») первой прошла делегация в составе руководства и общественности города и района, почетных гостей праздника, среди которых были и делегации городов-партнеров Пинска из Польши и Украины.

Праздничный променад предполагал увлекательную экскурсию, во время которой гостей то и дело «переносили» в прошлое. У Дворца Бутримовича старинные танцы представила «Пінская шляхта», мастер-самородок Андрей Шкледа удивил звучанием белорусской дуды, ансамбль старинной музыки «Сальтарелло» заставил задержаться у францисканского костела, горсть сувенирных монет отчеканил гостям кузнец Алексей Ноздрин (желающие могли собственноручно ударить молотом).

А у полюбившейся пинчанам статуи полешука была разыграна полесская ярмарка с участием горделивого пинчука, шумных торговцев и артистов странствующего театра.

Далее внимание жителей Пинска и гостей города было приковано к происходящему на главной праздничной сцене. Почетные гости принимали традиционное шествие трудовых и творческих коллективов города.



Эта красочная демонстрация флагманов городской промышленности, людей труда и творческого богатства столицы Полесья каждый раз впечатляет масштабами: зрители приветствовали около 60 коллективов, а само шествие длилось пятьдесят минут. Торжественное музыкальное сопровождение создавал концертный оркестр духовой и эстрадной музыки Пинского ГДК под управлением Михаила Агиевича.





Рассказала о достижениях города за последнее время, поблагодарила и поздравила жителей с праздником заместитель председателя Пинского горисполкома М.В. Ковалевская. Председатель Следственного комитета Республики Беларусь И.Д. Носкевич приехал в Пинск с подарком – два комплекта профессиональной формы подарено отделению гандбола Пинской ДЮСШ № 2. Напомним, что Иван Носкевич около года назад возглавил попечительский совет Белорусской федерации гандбола, а отделение гандбола в нашем городе работает уже второй год. Поздравили пинчан также депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, замминистра транспорта и коммуникаций И.Г. Ребковец, председатель Пинского райисполкома И.М. Брилевич, главы делегаций польских городов Лобез, Ченстохово, Плоньск и украинского – Голая Пристань.

Пополнился список Почетных граждан города. Впервые высокое звание присвоено женщине – Зинаиде Михайловне Мандровской. Как отметил на церемонии награждения председатель городского Совета депутатов Леонтий Лемешевский, решение это принято, «учитывая многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, образцовое исполнение депутатских обязанностей, большой личный вклад в решение социальных проблем города».



Зинаида Мандровская – обладательница наград «Человек года-2006 в области экологии», «Человек года-2007 в области охраны окружающей среды», «Человек года-2011 в области социальной защиты», награждена Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь, Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь.

До позднего вечера шумел и праздновал свой день рождения гостеприимный Пинск. Ни минуты не пустовала сцена, не скучали торговые ряды, не пустовали зоны развлечений.



Некоторые моменты представлены в фоторепортаже. А завершилось все красочным салютом, раскрасившим ночное небо над девятивековым и молодым Пинском.

Людмила РЕБКОВЕЦ.

Фото автора.