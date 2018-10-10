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Пинчане отпраздновали 921-й день рождения города
11.10.2018 — Разное | Полесская правда
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Самая высокая концентрация любви к родному городу и бессчетное количество признаний в этой любви, как правило, регистрируется именно в этот день. В минувшие, теплые и солнечные, выходные пинчане отпраздновали День города. Пинску – 921 год!
Праздничный променад предполагал увлекательную экскурсию, во время которой гостей то и дело «переносили» в прошлое. У Дворца Бутримовича старинные танцы представила «Пінская шляхта», мастер-самородок Андрей Шкледа удивил звучанием белорусской дуды, ансамбль старинной музыки «Сальтарелло» заставил задержаться у францисканского костела, горсть сувенирных монет отчеканил гостям кузнец Алексей Ноздрин (желающие могли собственноручно ударить молотом).
А у полюбившейся пинчанам статуи полешука была разыграна полесская ярмарка с участием горделивого пинчука, шумных торговцев и артистов странствующего театра.
Далее внимание жителей Пинска и гостей города было приковано к происходящему на главной праздничной сцене. Почетные гости принимали традиционное шествие трудовых и творческих коллективов города.
Рассказала о достижениях города за последнее время, поблагодарила и поздравила жителей с праздником заместитель председателя Пинского горисполкома М.В. Ковалевская. Председатель Следственного комитета Республики Беларусь И.Д. Носкевич приехал в Пинск с подарком – два комплекта профессиональной формы подарено отделению гандбола Пинской ДЮСШ № 2. Напомним, что Иван Носкевич около года назад возглавил попечительский совет Белорусской федерации гандбола, а отделение гандбола в нашем городе работает уже второй год. Поздравили пинчан также депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, замминистра транспорта и коммуникаций И.Г. Ребковец, председатель Пинского райисполкома И.М. Брилевич, главы делегаций польских городов Лобез, Ченстохово, Плоньск и украинского – Голая Пристань.
Пополнился список Почетных граждан города. Впервые высокое звание присвоено женщине – Зинаиде Михайловне Мандровской. Как отметил на церемонии награждения председатель городского Совета депутатов Леонтий Лемешевский, решение это принято, «учитывая многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, образцовое исполнение депутатских обязанностей, большой личный вклад в решение социальных проблем города».
До позднего вечера шумел и праздновал свой день рождения гостеприимный Пинск. Ни минуты не пустовала сцена, не скучали торговые ряды, не пустовали зоны развлечений.
Людмила РЕБКОВЕЦ.
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> Самая высокая концентрация любви к родному городу и бессчетное количество признаний в этой любви, как правило, регистрируется именно в этот день. В минувшие,...
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