ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пинчане отпраздновали 921-й день рождения города

11.10.2018 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Самая высокая концентрация любви к родному городу и бессчетное количество признаний в этой любви, как правило, регистрируется именно в этот день. В минувшие, теплые и солнечные, выходные пинчане отпраздновали День города. Пинску – 921 год!

Пинчане отпраздновали 921-й день рождения города
Традиционно организаторы предложили накануне и в праздник массу мероприятий на любой вкус. Пик празднования пришелся на субботу. С раннего утра на улице и площади Ленина, в ближайших улочках располагались с витринами самой разнообразной продукции торговцы, ремесленники, художники, продавцы предметов развлечений, обустраивались палатки с самыми разными угощениями, зоны отдыха со столиками, игровые зоны для детей… Готовились к выступлениям артисты на главной сцене и нескольких импровизированных площадках пинской пешеходки. Все к услугам гостей праздника, и, надо сказать, ни один гостеприимный уголок в этот знаменательный день не остался невостребованным.


Пинчане отпраздновали 921-й день рождения города
Главные торжества начались с открытия реконструированной улицы Ленина, которая теперь стала полностью пешеходной. Красную ленту перерезали заместитель председателя горисполкома Марина Ковалевская и гендиректор стройтреста № 2 Николай Ковалько. Длившиеся поэтапно в течение нескольких лет работы на главной исторической улице Пинска завершены. По официально открытой новой мостовой (к слову, рисунок мощения на недавно отремонтированной части улицы повторяет белорусский орнамент «солнце») первой прошла делегация в составе руководства и общественности города и района, почетных гостей праздника, среди которых были и делегации городов-партнеров Пинска из Польши и Украины.

Праздничный променад предполагал увлекательную экскурсию, во время которой гостей то и дело «переносили» в прошлое. У Дворца Бутримовича старинные танцы представила «Пінская шляхта», мастер-самородок Андрей Шкледа удивил звучанием белорусской дуды, ансамбль старинной музыки «Сальтарелло» заставил задержаться у францисканского костела, горсть сувенирных монет отчеканил гостям кузнец Алексей Ноздрин (желающие могли собственноручно ударить молотом).

А у полюбившейся пинчанам статуи полешука была разыграна полесская ярмарка с участием горделивого пинчука, шумных торговцев и артистов странствующего театра.

Далее внимание жителей Пинска и гостей города было приковано к происходящему на главной праздничной сцене. Почетные гости принимали традиционное шествие трудовых и творческих коллективов города.

Пинчане отпраздновали 921-й день рождения города
Эта красочная демонстрация флагманов городской промышленности, людей труда и творческого богатства столицы Полесья каждый раз впечатляет масштабами: зрители приветствовали около 60 коллективов, а само шествие длилось пятьдесят минут. Торжественное музыкальное сопровождение создавал концертный оркестр духовой и эстрадной музыки Пинского ГДК под управлением Михаила Агиевича.

Пинчане отпраздновали 921-й день рождения города

Рассказала о достижениях города за последнее время, поблагодарила и поздравила жителей с праздником заместитель председателя Пинского горисполкома М.В. Ковалевская. Председатель Следственного комитета Республики Беларусь И.Д. Носкевич приехал в Пинск с подарком – два комплекта профессиональной формы подарено отделению гандбола Пинской ДЮСШ № 2. Напомним, что Иван Носкевич около года назад возглавил попечительский совет Белорусской федерации гандбола, а отделение гандбола в нашем городе работает уже второй год. Поздравили пинчан также депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, замминистра транспорта и коммуникаций И.Г. Ребковец, председатель Пинского райисполкома И.М. Брилевич, главы делегаций польских городов Лобез, Ченстохово, Плоньск и украинского – Голая Пристань.

Пополнился список Почетных граждан города. Впервые высокое звание присвоено женщине – Зинаиде Михайловне Мандровской. Как отметил на церемонии награждения председатель городского Совета депутатов Леонтий Лемешевский, решение это принято, «учитывая многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, образцовое исполнение депутатских обязанностей, большой личный вклад в решение социальных проблем города».

Пинчане отпраздновали 921-й день рождения города
Зинаида Мандровская –  обладательница наград «Человек года-2006 в области экологии», «Человек года-2007 в области охраны окружающей среды», «Человек года-2011 в области социальной защиты», награждена Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь, Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь.

До позднего вечера шумел и праздновал свой день рождения гостеприимный Пинск. Ни минуты не пустовала сцена, не скучали торговые ряды, не пустовали зоны развлечений.

Пинчане отпраздновали 921-й день рождения города
Некоторые моменты представлены в фоторепортаже. А завершилось все красочным салютом, раскрасившим ночное небо над девятивековым и молодым Пинском.

Людмила РЕБКОВЕЦ.
Фото автора.

Больше снимков смотрите здесь

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Самая высокая концентрация любви к родному городу и бессчетное количество признаний в этой любви, как правило, регистрируется именно в этот день. В минувшие,...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Нести за плечами груз проблем куда трудней, чем рюкзак в горы". Белоруска о восхождении на 3400 м
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.10.2018
Полесская правда
Петрыкаускiя навiны
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика