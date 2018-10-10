В Каменной горке минчанин закрыл собаку в камере хранения супермаркета

Минчанин в Каменной горке пришел в супермаркет за покупками вместе со своей маленькой собачкой. С ней в сам магазин нельзя, поэтому хозяин не нашел ничего лучше, чем закрыть ее в камере хранения, пишет kp.by. К счастью, всё обошлось, а собака спокойно ждала хозяина в ячейке, но так делать, конечно, неправильно.

Очевидец Александр, который и прислал видео, рассказал: «Это случилось в супермаркете на Каменной Горке. Я зашел в магазин и сразу же заметил песика в ящике для вещей. Мне показалось это очень диким!»

Собачка вела себя весьма спокойно. Она просто лежала, опустив голову на лапку, а потом с любопытством посмотрела на человека с камерой. Хотя взгляд у нее был очень грустный. «Я вернулся через 20 минут, и ее там уже не было. Но считаю, что такое просто недопустимо – ни на одну минуту», – сказал Александр.