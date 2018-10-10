В Лиде с помощью сайта 115.бел кое-как начали решаться проблемные вопросы, находящиеся в компетенции коммунальных служб





Как сообщал Lida.info ранее , с 1 октября в Лиде начал работать портал «Мой Горад» 115.бел, который был создан с целью предоставления жителям Беларуси возможности отправки запросов повседневного текущего характера, касающихся жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства.

За десять дней с просьбой о помощи в решении проблем через сайт 115.бел обратился 31 человек. Семь запросов уже выполнено. Какие? К примеру, мужчина с улицы Кооперативной сообщил об отсутствии в его квартире отопления. Также поступила жалоба с улицы Коммунистической о том, что надписи на мусорных контейнерах не совпадают с соответствующими надписями на воротах ограждения. «Доводим до сведения, что работниками ДЭП Лидского ГУП ЖКХ произведена перестановка контейнеров на контейнерной площадке по ул. Коммунистической, 51, надписи на контейнерах соответствуют надписям на воротах контейнерной площадки. Также сообщаем, что с работниками цеха санитарной очистки проведена профилактическая беседа на предмет правильной расстановки контейнеров», — сообщил в своем ответе начальник цеха саночистки.

С одного из домов по улице Тухачевского поступил сигнал о неработающем освещении в подъезде. В итоге неисправный светильник заменили.

Остальные запросы, обозначенные пометкой «Решено» являются таковыми лишь номинально, а не фактически. На сообщение о выбоинах и ямах на проезжей части одного из дворов по улице Горького ответили, что указанный дом имеет статус жилищно-строительного кооператива, поэтому ремонт проезжей части придомовой территории производится за счет собственных средств самих жильцов или же силами ДЭП ЖКХ, но на платной основе. Такой же ответ получил мужчина, который жаловался на развалившиеся от старости скамейки и песочницы около дома №59 по улице Гастелло.

Еще двоим гражданам, оставившим сообщение через сайт 115.бел, посоветовали обратиться в иные службы. «После монтажа коммуникаций к новому дому по улице Куйбышева, ямы, выбоины, просевшая почва в траншеях, грязь. Вся дорога, и близлежащая парковка в отвратительном состоянии», — написал мужчина, проживающий в одном из домов по улице Крупской. «Работы по строительству жилого дома велись ОАО «СМТ № 19″. Все вопросы по восстановлению в компетенции данной организации», — ответили ему.

«4 года никому нет дела! Асфальтовое покрытие вскрыли, новое не положили. С того момента дорогу ни разу не подсыпали, все гравийное покрытие просто смыло. При обращении по номеру 115, никакой реакции», — пожаловался житель улицы Пригородной. Ответ последовал такой: «Вопрос по ремонту дороги в компетенции КДУП «УКС Лидского района».

Еще 24 обращения на данный момент находятся «на контроле» или «в работе». Касаются они обрезки деревьев, качества дорожного покрытия, ненадлежащей уборки подъездов, разбитых окон в подвальном помещении, неработающего домофона, плохого состояния мусорной контейнерной площадки, оставленного мусора после выполнения ремонтных работ силами сотрудников ЖЭС, неисправностей или отсутствия дворового освещения, благоустройства улиц, технического состояния парковок, наличии безнадзорных животных и некоторых других проблем. Ознакомиться с ними можно самостоятельно, нажав на кнопку «Карта сообщений» и выбрав в меню город Лиду.