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Солигорчанин через отверстие в стене проник в дом жителя Слуцка и совершил хищение на 5500 рублей

11.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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9 октября возбуждено уголовное дело по ст. 205 ч. 2 УК Республики Беларусь по заявлению жителя Слуцка Ш., 1973 г.р.

Заявитель сообщил, что с 21:00 8 до 09:00 9 октября в д. Березовка неустановленный преступник проник в незапертый гараж во дворе его дома, откуда похитил компрессор, сварочный аппарат, баллон кислородный, баллон углеродный, углошлифовальную машинку, медную катушку, после чего проник в незапертую веранду дома, где через отверстие в стене проник внутрь дома, откуда похитил 6 спиннингов, ящик рыбацкий с рыболовными снастями, 2 бензопилы, нетбук и бутылку водки.

  • Общая сумма ущерба составила 5 503 рублей.

Отделом уголовного розыска установлено, что преступление совершил житель Солигорска А., 1981 г.р. Мужчина задержан в порядке ст. 108 УПК Республики Беларусь.


УВД Миноблисполкома

 
 
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Заявитель сообщил, что с 21:00 8 до 09:00 9 октября в д. Березовка неустановленный преступник проник в незапертый гараж во дворе его дома и в дом, откуда похитил вещей на 5...
 
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