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Обновленные Синаи приграшают жителей и гостей Сенно отпраздновать День Матери

11.10.2018 — Разное | Голас Сененшчыны  
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Обновленные Синаи приграшают жителей и гостей Сенно отпраздновать День Матери
14 октября в Беларуси на государственном уровне отмечается День Матери, в храмах пройдут богослужения в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Многие массовые мероприятия, посвящённые праздгнику, будут проводиться накануне. В частности, жителей и гостей Сенно в субботу, 13 октября, приглашают в парк 40-летия Победы. В 11.00 здесь начнется концерт творческих коллективов города, их сменит известная белорусская арт-группа «Беларусы».

Помимо этого, в парке будут работать выездная торговля, аттракционы, состоятся спортивные мероприятия, игры, конкурсы. Приходите семьями, приходите с друзьями. Тем более, что синоптики обещают солнечную не по-осеннему теплую погоду. Приходите обязательно, хотя бы ради того, чтобы посмотреть на обновленные Синаи. Таким любимый парк вы еще не видели.

 

 
 
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14 октября в Беларуси на государственном уровне отмечается День Матери, в храмах пройдут богослужения в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Многие массовые...
 
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