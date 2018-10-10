Обновленные Синаи приграшают жителей и гостей Сенно отпраздновать День Матери



14 октября в Беларуси на государственном уровне отмечается День Матери, в храмах пройдут богослужения в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Многие массовые мероприятия, посвящённые праздгнику, будут проводиться накануне. В частности, жителей и гостей Сенно в субботу, 13 октября, приглашают в парк 40-летия Победы. В 11.00 здесь начнется концерт творческих коллективов города, их сменит известная белорусская арт-группа «Беларусы».

Помимо этого, в парке будут работать выездная торговля, аттракционы, состоятся спортивные мероприятия, игры, конкурсы. Приходите семьями, приходите с друзьями. Тем более, что синоптики обещают солнечную не по-осеннему теплую погоду. Приходите обязательно, хотя бы ради того, чтобы посмотреть на обновленные Синаи. Таким любимый парк вы еще не видели.