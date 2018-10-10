ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Люди с оружием и жезлами. Мимо Слуцка прошла колонна военной техники (обновлено)

11.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A


    Фото: соцсети

В 9:30 утра мимо Слуцка по улице Магистральной и далее в направлении Минска прошло не менее полсотни военных машин разного назначения: грузовики с военнослужащими, топливные цистерны, передвижные пункты управления, машины полевой кухни, медпомощи и БМП. 

Безопасность колонны обеспечивали солдаты с автоматами и жезлами на ключевых перекрёстках города. 

  • В настоящее время в стране продолжается второй этап комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил, а на Гожском полигоне, недалеко от границы с Польшей и Литвой, до 12 октября проходит командно-штабное учение.

ОБНОВЛЕНО В 13:25. Как сообщили сайту SlutskGorod в пресс-службе Министерства обороны Республики Беларусь, по окраине Слуцка проходили подразделения из Старых Дорог, которые выполняют передвижение в назначенный район в рамках второго этапа комплексной проверки боеготовности. 

Люди с оружием и жезлами. Мимо Слуцка прошла колонна военной техники (обновлено)

Люди с оружием и жезлами. Мимо Слуцка прошла колонна военной техники (обновлено)

Люди с оружием и жезлами. Мимо Слуцка прошла колонна военной техники (обновлено)

Люди с оружием и жезлами. Мимо Слуцка прошла колонна военной техники (обновлено)

Люди с оружием и жезлами. Мимо Слуцка прошла колонна военной техники (обновлено)

Люди с оружием и жезлами. Мимо Слуцка прошла колонна военной техники (обновлено)

Люди с оружием и жезлами. Мимо Слуцка прошла колонна военной техники (обновлено)


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мимо Слуцка по улице Магистральной в направлении Минска прошло не менее полсотни военных машин: грузовики с солдатами, цистерны с топливом, передвижные пункты...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ипэшники возвращаются на торговые места? В Беларуси выросла заполняемость рынков и ТЦ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика