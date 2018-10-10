Люди с оружием и жезлами. Мимо Слуцка прошла колонна военной техники (обновлено)

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В 9:30 утра мимо Слуцка по улице Магистральной и далее в направлении Минска прошло не менее полсотни военных машин разного назначения: грузовики с военнослужащими, топливные цистерны, передвижные пункты управления, машины полевой кухни, медпомощи и БМП.

Безопасность колонны обеспечивали солдаты с автоматами и жезлами на ключевых перекрёстках города.

В настоящее время в стране продолжается второй этап комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил, а на Гожском полигоне, недалеко от границы с Польшей и Литвой, до 12 октября проходит командно-штабное учение.

ОБНОВЛЕНО В 13:25. Как сообщили сайту SlutskGorod в пресс-службе Министерства обороны Республики Беларусь, по окраине Слуцка проходили подразделения из Старых Дорог, которые выполняют передвижение в назначенный район в рамках второго этапа комплексной проверки боеготовности.































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