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Люди с оружием и жезлами. Мимо Слуцка прошла колонна военной техники (обновлено)
11.10.2018 — Разное | Слуцк Город
В 9:30 утра мимо Слуцка по улице Магистральной и далее в направлении Минска прошло не менее полсотни военных машин разного назначения: грузовики с военнослужащими, топливные цистерны, передвижные пункты управления, машины полевой кухни, медпомощи и БМП.
Безопасность колонны обеспечивали солдаты с автоматами и жезлами на ключевых перекрёстках города.
ОБНОВЛЕНО В 13:25. Как сообщили сайту SlutskGorod в пресс-службе Министерства обороны Республики Беларусь, по окраине Слуцка проходили подразделения из Старых Дорог, которые выполняют передвижение в назначенный район в рамках второго этапа комплексной проверки боеготовности.
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Мимо Слуцка по улице Магистральной в направлении Минска прошло не менее полсотни военных машин: грузовики с солдатами, цистерны с топливом, передвижные пункты...
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