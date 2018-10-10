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Бывший сотрудник столичного банка оформлял кредиты на других людей, а деньги тратил в казино
В Минске задержали бывшего сотрудника одного из банков, который оформлял кредиты от имени других людей, а деньги проигрывал в казино. Об этом
У бывшего сотрудника одного из банков столицы был доступ к базе данных, в которой хранились номера телефонов клиентов. Пользуясь этим, он в онлайн-режиме оформлял на них кредитные договоры и получал от их имени кредиты. Общая сумма составила 10 тысяч рублей, которые он проиграл в казино.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 212 УК РБ (Хищение путем использования компьютерной техники).
Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.
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Общая сумма составила 10 тысяч рублей.
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