Полузащитник «Крумкачоў» Олег Дыбаль задержан за незаконный оборот особо опасных психотропных веществ, сообщает «Трибуна» .



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«В отношении лица Партизанским районным отделом Следственного комитета возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 328 (незаконный оборот особо опасных психотропных веществ) УК Беларуси (наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации — прим. Tribuna.com).

Все обстоятельства выясняются, он задержан сотрудниками внутренних органов 9 октября. Проведенным обыском у него дома сотрудниками подразделения по наркоконтролю обнаружено более 40 г запрещенного вещества. Уже получены заключения судебно-химической экспертизы, которую провели специалисты управления гос. комитета судмедэкспертиз по Минску и было установлено, что это особо опасное психотропное вещество альфа-PVP. Сейчас с задержанным работают следователи. Выясняются все обстоятельства», — говорится в сообщении СК.

«Футбольный клуб «Крумкачы» всегда негативно относится к любым формам противоправных действий. Клуб готов к сотрудничеству с правоохранительными органами, если это потребуется. Однако до тех пор, пока вина не будет доказана, мы не можем говорить об участии Олега Дыбаля в том или ином правонарушении, а клуб будет оказывать поддержку футболисту", - отмечается в официальном заявлении клуба.