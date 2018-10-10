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Футболист "Крумкачоў" задержан за незаконный оборот психотропных веществ

11.10.2018 16:18 — Разное | Tut.by  
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Полузащитник «Крумкачоў» Олег Дыбаль задержан за незаконный оборот особо опасных психотропных веществ, сообщает «Трибуна».


Фото: krumka.by

«В отношении лица Партизанским районным отделом Следственного комитета возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 328 (незаконный оборот особо опасных психотропных веществ) УК Беларуси (наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации — прим. Tribuna.com).

Все обстоятельства выясняются, он задержан сотрудниками внутренних органов 9 октября. Проведенным обыском у него дома сотрудниками подразделения по наркоконтролю обнаружено более 40 г запрещенного вещества. Уже получены заключения судебно-химической экспертизы, которую провели специалисты управления гос. комитета судмедэкспертиз по Минску и было установлено, что это особо опасное психотропное вещество альфа-PVP. Сейчас с задержанным работают следователи. Выясняются все обстоятельства», — говорится в сообщении СК.

«Футбольный клуб «Крумкачы» всегда негативно относится к любым формам противоправных действий. Клуб готов к сотрудничеству с правоохранительными органами, если это потребуется. Однако до тех пор, пока вина не будет доказана, мы не можем говорить об участии Олега Дыбаля в том или ином правонарушении, а клуб будет оказывать поддержку футболисту", - отмечается в официальном заявлении клуба.

 
Теги: Минск
 
 
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Полузащитник "Крумкачоў" Олег Дыбаль задержан за незаконный оборот особо опасных психотропных веществ.
 
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