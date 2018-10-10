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В Могилеве подпишут торговый баланс с Россией на поставку белорусской сельхозпродукции

11.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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На полях Форума регионов в Могилеве будет подписан и торговый баланс с Россией на поставку белорусской сельхозпродукции на следующий год.

Ему предшествовали переговоры в Москве на уровне вице-премьеров и руководителей аграрных ведомств. Как отметил сегодня журналистам глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц, балансы полностью согласованы, и общий объем нашего экспорта в 2019 по продуктам питания вырастет. Так, по мясу примерно на 11 процентов по сравнению с этим годом.

Торговая копилка Беларуси и России пополнится и на форуме. В эти дни планируют подписать контракты более чем на 120 миллионов долларов, а также соглашения о сотрудничестве. Агропромышленную политику в рамках Союзного государства обсуждают сейчас и на тематической секции. Особое внимание кооперации в создании сельхозмашин, внедрению новейших ресурсов и энергосберегающих технологий. Также речь идет о развитии высшей аграрной школы на основе современных требований АПК и формировании единых селекционно-генетических центров.

 
 
Теги: Могилев
 
 
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На полях Форума регионов в Могилеве будет подписан и торговый баланс с Россией на поставку белорусской сельхозпродукции на следующий год.
 
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