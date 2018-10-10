ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задай свой вопрос о материнстве

11.10.2018 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A
Просмотрено: 19

Задай свой вопрос о материнстве

Редакция районной газеты «Горецкий вестник» во вторник, 16 октября, проводит круглый стол на тему «Счастье быть мамой». В нем примут участие врач акушер-гинеколог УЗ «Горецкая ЦРБ» Елена Вододохова, начальник отдела ЗАГС Наталья Мелехова, практический психолог РЦСОН Светлана Дудакова, благочинный церквей Горецкого округа Могилевской епархии Сергий Мосур, настоятель религиозной общины «Римско-Католический приход Матери Божией Белыничской г. Горки» Андрей Кевлич.

Кто она, современная мама в Горецком районе? Ее возраст, образование, семейное положение, отношение к жизни и взгляд на будущее материнство?

В каком возрасте лучше стать матерью? Практикуются ли партнерские роды? 

Сколько детей и в каких семьях чаще всего регистрируют в ЗАГСе?  Какие имена в топе самых популярных и редких?

Насколько эффективна проводимая работа по снижению абортов? Какова точка зрения православных и католических священников по этой проблеме, а также на роль отца и матери в воспитании детей?

Что такое материнство с точки зрения психологии? Как избежать разлада в семье после появления ребенка? С какими вопросами чаще всего обращаются мамы к психологам?

Задать свои вопросы можно по телефону 5-88-55 (16 октября с 15.00 до 16.00), на сайте www.gorkiv.by или по электронной почте gorkiv@tut.by.

 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Редакция районной газеты «Горецкий вестник» во вторник, 16 октября, проводит круглый стол на тему «Счастье быть мамой». В нем примут участие врач акушер-гинеколог...
 
Новости дня
Новости разные
 
Наука, культура и экономика. Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов и глава правительства Республики Коми Сергей Гапликов подписали протокол третьего заседания рабочей группы по сотрудничеству
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика