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Задай свой вопрос о материнстве
11.10.2018 — Разное | Горецкий вестник
Редакция районной газеты «Горецкий вестник» во вторник, 16 октября, проводит круглый стол на тему «Счастье быть мамой». В нем примут участие врач акушер-гинеколог УЗ «Горецкая ЦРБ» Елена Вододохова, начальник отдела ЗАГС Наталья Мелехова, практический психолог РЦСОН Светлана Дудакова, благочинный церквей Горецкого округа Могилевской епархии Сергий Мосур, настоятель религиозной общины «Римско-Католический приход Матери Божией Белыничской г. Горки» Андрей Кевлич.
Кто она, современная мама в Горецком районе? Ее возраст, образование, семейное положение, отношение к жизни и взгляд на будущее материнство?
В каком возрасте лучше стать матерью? Практикуются ли партнерские роды?
Сколько детей и в каких семьях чаще всего регистрируют в ЗАГСе? Какие имена в топе самых популярных и редких?
Насколько эффективна проводимая работа по снижению абортов? Какова точка зрения православных и католических священников по этой проблеме, а также на роль отца и матери в воспитании детей?
Что такое материнство с точки зрения психологии? Как избежать разлада в семье после появления ребенка? С какими вопросами чаще всего обращаются мамы к психологам?
Задать свои вопросы можно по телефону 5-88-55 (16 октября с 15.00 до 16.00), на сайте
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Редакция районной газеты «Горецкий вестник» во вторник, 16 октября, проводит круглый стол на тему «Счастье быть мамой». В нем примут участие врач акушер-гинеколог...
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