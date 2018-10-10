Задай свой вопрос о материнстве





Редакция районной газеты «Горецкий вестник» во вторник, 16 октября, проводит круглый стол на тему «Счастье быть мамой». В нем примут участие врач акушер-гинеколог УЗ «Горецкая ЦРБ» Елена Вододохова, начальник отдела ЗАГС Наталья Мелехова, практический психолог РЦСОН Светлана Дудакова, благочинный церквей Горецкого округа Могилевской епархии Сергий Мосур, настоятель религиозной общины «Римско-Католический приход Матери Божией Белыничской г. Горки» Андрей Кевлич.

Кто она, современная мама в Горецком районе? Ее возраст, образование, семейное положение, отношение к жизни и взгляд на будущее материнство?

В каком возрасте лучше стать матерью? Практикуются ли партнерские роды?

Сколько детей и в каких семьях чаще всего регистрируют в ЗАГСе? Какие имена в топе самых популярных и редких?

Насколько эффективна проводимая работа по снижению абортов? Какова точка зрения православных и католических священников по этой проблеме, а также на роль отца и матери в воспитании детей?

Что такое материнство с точки зрения психологии? Как избежать разлада в семье после появления ребенка? С какими вопросами чаще всего обращаются мамы к психологам?

Задать свои вопросы можно по телефону 5-88-55 (16 октября с 15.00 до 16.00), на сайте www.gorkiv.by или по электронной почте gorkiv@tut.by.