МТС предложил скидку на смартфон Xiaomi Redmi 6

Для абонентов тарифа «Безлимитище» МТС установил специальную цену на Xiaomi Redmi 6 с 32GB памяти. Смартфон предлагают за 299 рублей, при это действует программа беспроцентной годовой рассрочки без первого платежа.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

При покупке этого телефона в рассрочку ежемесячный взнос составит 27,18 белорусских рублей.

На старте продаж в МТС этот смартфон предлагали за 379 рублей. Сейчас в интернет-магазинах эта модель стоит от 300 до 349 рублей.

Xiaomi Redmi 6 позволяет установить две nanoSIM-карты и карту памяти microSD, неплохо снимает при хорошем освещении, а также хорошо держит аккумулятор (день-полтора без подзарядки) и отличается достаточной производительностью. Обзор этого телефона вы можете прочитать здесь .