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МТС предложил скидку на смартфон Xiaomi Redmi 6

11.10.2018 18:14 — Разное | Tut.by  
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Для абонентов тарифа «Безлимитище» МТС установил специальную цену на Xiaomi Redmi 6 с 32GB памяти. Смартфон предлагают за 299 рублей, при это действует программа беспроцентной годовой рассрочки без первого платежа.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

При покупке этого телефона в рассрочку ежемесячный взнос составит 27,18 белорусских рублей. 

На старте продаж в МТС этот смартфон предлагали за 379 рублей. Сейчас в интернет-магазинах эта модель стоит от 300 до 349 рублей.

Xiaomi Redmi 6 позволяет установить две nanoSIM-карты и карту памяти microSD, неплохо снимает при хорошем освещении, а также хорошо держит аккумулятор (день-полтора без подзарядки) и отличается достаточной производительностью. Обзор этого телефона вы можете прочитать здесь.

 
 
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