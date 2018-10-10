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МТС предложил скидку на смартфон Xiaomi Redmi 6
Для абонентов тарифа «Безлимитище» МТС установил специальную
При покупке этого телефона в рассрочку ежемесячный взнос составит 27,18 белорусских рублей.
На старте продаж в МТС этот смартфон предлагали за 379 рублей. Сейчас в интернет-магазинах эта модель стоит от 300 до 349 рублей.
Xiaomi Redmi 6 позволяет установить две nanoSIM-карты и карту памяти microSD, неплохо снимает при хорошем освещении, а также хорошо держит аккумулятор (день-полтора без подзарядки) и отличается достаточной производительностью. Обзор этого телефона вы можете прочитать
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