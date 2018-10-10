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Федерация футбола запустила стикерпак национальной сборной в Viber
Белорусская федерация футбола запустила в мессенджере Viber
Как сообщил директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Юрий Садовский, был создан не только стикерпак сборной, но и организована новая платформа для коммуникации с болельщиками.
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