Федерация футбола запустила стикерпак национальной сборной в Viber

Белорусская федерация футбола запустила в мессенджере Viber стикерпак «Наперад, Белакрылыя» , посвященный главной команде страны. Начиная с 11 октября любой болельщик может добавить стикеры с лучшими футболистами страны в свою коллекцию.





Как сообщил директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Юрий Садовский, был создан не только стикерпак сборной, но и организована новая платформа для коммуникации с болельщиками.

« Сообщество „Белыя крылы“ будет регулярно снабжать пользователей самой свежей информацией о достижениях ведущих отечественных футболистов, а также представителей молодежных и юношеских сборных, женской команды. За счет оперативных обновлений надеемся держать в курсе главных футбольных событий страны не только заядлых болельщиков, но и всех людей, неравнодушных к спорту», — добавил Юрий.