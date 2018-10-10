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Федерация футбола запустила стикерпак национальной сборной в Viber

11.10.2018 19:06 — Разное | Tut.by  
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Белорусская федерация футбола запустила в мессенджере Viber стикерпак «Наперад, Белакрылыя», посвященный главной команде страны. Начиная с 11 октября любой болельщик может добавить стикеры с лучшими футболистами страны в свою коллекцию.


Как сообщил директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Юрий Садовский, был создан не только стикерпак сборной, но и организована новая платформа для коммуникации с болельщиками.

«Сообщество „Белыя крылы“ будет регулярно снабжать пользователей самой свежей информацией о достижениях ведущих отечественных футболистов, а также представителей молодежных и юношеских сборных, женской команды. За счет оперативных обновлений надеемся держать в курсе главных футбольных событий страны не только заядлых болельщиков, но и всех людей, неравнодушных к спорту», — добавил Юрий.

 
 
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