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Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать

11.10.2018 19:08 — Разное | СТВ  
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Новости мира. Пилотируемые пуски ракет в России приостановлены до выяснения причин аварии «Союза». Этим займется специально созданная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать

Космический корабль, запущенный 11 октября к МКС, не вышел на орбиту. Спустя считанные минуты после старта произошел сбой носителя. Затем у ракеты сработала аварийная система спасения.

Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать

Члены экипажа остались живы, совершив аварийную посадку на территории Казахстана. За развитием событий следил корреспондент Дмитрий Боярович.

Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать

На кадрах момента аварии на борту «Союза» видно: кабину экипажа сильно затрясло. Спустя мгновение звучит фраза «авария носителя», и связь с космонавтами теряется.

Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать

Аварийная система сработала штатно. Капсула с экипажем приземлилась в 400 километрах от Байконура.

Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать

Ник Хэйг и Алексей Овчинин не пострадали. После медосмотра астронавт и космонавт выбыли в Звездный городок.

Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать

Джеймс Брайденстайн, глава американского космического агентства NASA:
Астронавт НАСА Ник Хэйг и российский космонавт Алексей Овчинин чувствуют себя хорошо после аварийной посадки. Я благодарен за то, что все спасены. Я заверяю, что расследование причин инцидента будет проведено тщательным образом.

Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать

По факту аварии Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Сейчас проводится осмотр стартового комплекса, изымается документация.

Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать

Причины произошедшего выясняет специально созданная комиссия.

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Сейчас на борту МКС остаются три человека.

Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать

Теперь они вынуждены провести там больше времени. Из-за аварии «Союза» сдвинется график научных экспериментов. К тому же под вопросом находится доставка к станции транспортного корабля «Прогресс».

Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать

Следующий же пилотируемый запуск к МКС запланирован на апрель. Известно, что спасшийся сегодня экипаж в нем принимать участия не будет.

Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать

Авария «Союза»: что известно и каких последствий стоит ожидать

 
 
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Новости мира. Пилотируемые пуски ракет в России приостановлены до выяснения причин аварии «Союза». Этим займется специально созданная комиссия, сообщили в...
 
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